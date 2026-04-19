بازآرایی ساختارهای تحقیقاتی در برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، شاهین آخوندزاده اظهار داشت: با توجه به اهمیت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع تحقیقاتی، بالاخص در شرایط کنونی، بررسی وضعیت عملکرد مراکز تحقیقاتی و تدبیر ارتقای عملکرد و رسالت مداری آنها، یکی از مسائل مهمی است که لازم است به صورت جدی در دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در برنامه عملیاتی سال 1405 توجه به عملکرد مراکز تحقیقاتی در قالب برنامه جامع بازآرایی ساختارهای تحقیقاتی دیده شده است. در این برنامه، فعالیت‌های نظارت بر مراکز تحقیقاتی غیردولتی، ماموریت مداری مراکز تحقیقات دولتی و بهینه سازی عملکرد پژوهشکده‌ها منظور شد تا معاونین تحقیقات و فناوری و مدیران مربوطه بتوانند بر اساس شواهد عملکردی واحدهای تحقیقاتی در برنامه ریزی و هدایت آنها نقش حمایتی بهتری ایفا کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضمن تاکید بر توجه ویژه به برنامه‌های ارائه شده دانشگاه‌ها برای اثربخشی و ماموریت مداری مراکز، افزود: این مهم برحسب برنامه‌های ارائه شده مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

آخوندزاده در پایان تصریح کرد: ارزشیابی کیفی برخی از مراکز تحقیقاتی هم راستا با این رویکرد، روشی هدفمند و کمک کننده خواهد بود که به بهترین شکل امکان تصمیم گیری در خصوص تعلیق، لغو و یا گسترش ساختارهای تحقیقاتی را فراهم می ‌آورد.

