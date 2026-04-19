شریف بدون کنکور دکتری میپذیرد
دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، تعداد محدودی از دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد سراسر کشور را بدون آزمون و صرفاً بر اساس سوابق علمی و پژوهشی در مقطع دکتری میپذیرد.
به گزارش ایلنا، دانشگاه صنعتی شریف در راستای حمایت از استعدادهای درخشان و بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدام به پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد برای دوره دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ میکند.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند از امروز تا تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه admission.edu.sharif.edu نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند. هزینه ثبتنام مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است که در مرحله نهایی دریافت شده و غیرقابل استرداد خواهد بود.
شرایط عمومی پذیرش شامل داشتن مدرک کارشناسی با معدل حداقل ۱۶، مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با معدل حداقل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایاننامه) و همچنین سپری نشدن بیش از سه سال از فراغت از تحصیل (برای فارغالتحصیلان پس از ۱ مهر ۱۴۰۳) است. دانشجویان شاغل به تحصیل ارشد نیز در صورت ارائه گواهی فراغت تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ میتوانند اقدام کنند.
مدارک لازم شامل تصویر کارنامههای کارشناسی و ارشد، حداکثر دو مقاله چاپ شده یا پذیرفتهشده در مجلات، حداکثر دو مقاله ارائه شده در همایشهای معتبر، گواهیهای افتخارات علمی و پژوهشی، و تصویر مدرک زبان است. پذیرفتهشدگان فرصت دارند مدرک زبان را حداکثر طی یک نیمسال تحصیلی ارائه دهند.
امتیازات ویژه برای داوطلبان دارای رتبه زیر ۱۰۰ کنکور کارشناسی، رتبههای اول تا سوم آزمون کارشناسی ارشد یا دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد، مدالهای المپیادهای دانشآموزی و دانشجویی، رتبههای جشنواره خوارزمی و سایر دستاوردهای علمی به تشخیص کمیته تخصصی لحاظ می شود.
دانشجویان دانشگاه شریف نیاز به ارائه گواهی رتبه یا فراغت از تحصیل ندارند. هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب یک رشته است؛ در غیر این صورت کلیه درخواستها لغو میشود. تاریخ مصاحبه توسط دانشکدهها متعاقباً اعلام خواهد شد. پذیرش نهایی منوط به تأیید وزارت علوم و سازمان سنجش است.
همچنین در اطلاعیه دانشگاه شریف آمده است: پذیرش بدون آزمون به عنوان یک امتیاز و نه یک حق، به متقاضیان برجسته اعطا میشود و داوطلبان حق اعتراض نسبت به نحوه ارزیابی دانشگاه را ندارند. به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمیشود. همچنین هزینه بررسی پرونده جدا از هزینه بررسی صلاحیت عمومی دکترا توسط سازمان سنجش است که پس از پذیرش باید توسط داوطلب پرداخت شود.
در صورت مشاهده هرگونه عدم صداقت در ثبت اطلاعات، درخواست در هر مرحله (حتی پس از پذیرش) لغو خواهد شد. داوطلبان برای رفع مشکل یا سوالات بیشتر میتوانند با ایمیل hiso@sharif.edu، تلفن ۶۶۱۶۵۰۴۴ (روزهای کاری ۸ تا ۱۳) یا پیام رسان بله با شناسه sut_htso@ تماس بگیرند.