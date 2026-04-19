تداوم آموزش دانشآموزان تا ۹ خرداد
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به استفاده از بسترهای متنوع برای رفع خلأ آموزشی، گفت: تدوین برنامههای ویژه برای تمامی سناریوها صورت گرفته است تا جریان آموزش، چه به صورت مجازی و چه حضوری، تا تاریخ ۹ خرداد ماه جاری ادامه یابد.
به گزارش ایلنا، رضوان حکیم زاده، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این نشست، رصد دقیق جریان آموزش در سال جاری و اطمینان از کیفیت لازم آن بوده است. این جلسه به عنوان نخستین نشست برای برنامهریزی پروژه مهر ماه سال آینده شناخته میشود تا از نظر نیروی انسانی و زیرساختهای فضا، آمادگی لازم برای شروع سال تحصیلی جدید از پیش فراهم شود.
وی افزود: گزارشهای ارائه شده از معاونتهای مختلف استان البرز نشان میدهد که با توجه به انگیزه بالای فرهنگیان این استان، جریان آموزش نه تنها متوقف نشده، بلکه با مشارکت فعال و گسترده دانشآموزان و برگزاری تجمعات مردمی، با قدرت ادامه دارد.
حکیم زاده با تأکید بر این که آموزش و پرورش دو مقوله مهم در کانون توجه همکاران در استان البرز است، تصریح کرد: در این راستا، مدیریت آموزش و پرورش استان نیز کمک کرده تا با ایجاد جوی مبتنی بر همکاری و همدلی، بر روند بازسازی سریع پروژهها و پیگیری مداوم اقدامات لازم رصد شود.
وی ادامه داد: پروژهها و برنامههایی در پیش رو داریم که به جدیت در حال پیگیری هستند، تا بتوان مهر آینده را از لحاظ نیروی انسانی و فضای آموزشی به خوبی شروع کنیم.
معاون آموزش ابتدایی در ادامه تأکید کرد: برای دانشآموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند، راهکارهای جایگزین و تکمیلی در نظر گرفته شده است. این بسترهای آموزشی شامل برگزاری کلاسهای مجازی با استفاده از مدرسه تلویزیونی است که حاصل همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش با سازمان صداوسیما است.
حکیم زاده خاطرنشان کرد: توزیع درس نامههای آموزشی، رفع اشکال و حضور خودجوش معلمان در منازل دانشآموزان در مناطقی که امکان استفاده از فناوری را ندارند، از جمله اقدامات مهم برای دسترسی به آموزش است.
وی با اشاره به برنامهریزی برای هفتههای آتی و امتحانات، اظهار کرد: تدوین برنامههای ویژه برای تمامی سناریوها صورت گرفته است تا جریان آموزش، چه به صورت مجازی و چه حضوری، تا تاریخ ۹ خرداد ماه جاری ادامه یابد. پس از آن، از تاریخ ۹ خرداد، فرآیند ثبت نتایج ارزشیابی کیفی و برگزاری امتحانات در دورههای اول و دوم متوسطه طبق زمانبندی مشخص آغاز خواهد شد.
معاون آموزش ابتدایی با تأکید بر تداوم پیشرفت علمی و تداوم آموزشی در زمان جنگ، خاطرنشان کرد: بر اساس دادههای موجود، شاهد ثبت بیشترین رکورد حضور دانشآموزان در بستر شبکه شاد بودهایم. نکته قابل توجه و تأملبرانگیز این است که برخلاف سالهای گذشته که معمولاً از تاریخ بیستم اسفند ماه، پیگیری آموزش در بسیاری از مدارس جدی دنبال نمیشد، در روز ۲۷ اسفند، بیشترین تعداد کاربران در شبکه شاد ثبت شده است.
وی با اشاره به تقویت زیرساختهای فنی، گفت:در جلسه هفته گذشته با حضور صورت سرزده رئیسجمهور در وزارت آموزش و پرورش، موضوع تقویت زیرساختهای بستر آموزشی مطرح شد که در پی آن، در همان محل رییس جمهور با وزیر ارتباطات تماس تلفنی برقرار کرده و دستور دادند تا تعداد بیشتری سرور جدید به سرورهای شبکه شاد اضافه شود.
براساس گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی گفت: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت بستر آموزش مجازی و قرار دادن بهتر آن در اختیار خانوادهها و دانشآموزان صورت میگیرد.