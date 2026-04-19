اجرای آزمایشی شناسایی و حمایت از سالمندان تنها در تهران

به گزارش ایلنا، بحران سالخوردگی جمعیت یک بحران جهانی است و در کشور ما نیز گرچه هم اکنون کمتر از ۱۰ درصد جمعیت، بالای ۶۵ سال و سالمند هستند اما در این میان، سالمند تنها و سالمندان مبتلا به بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج نیازمند توجه ویژه و کمک‌های بیشتری قرار دارند. بر اساس پیش بینی‌ها تا سال ۱۴۳۰، تعداد سالمندان کشور به حدود ۳۰ درصد کل جمعیت کشور می‌رسد.

مرتضوی، رییس اداره سلامت سالمندان مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اجرای طرح مذکور، یادآور شد: تاکنون با حدود ۱۲۰۰ سالمند تنها زیست توسط مراقبین سلامت تماس گرفته شده و سالمندانی که برای رفع نیازهای ضروری زندگی نیاز به کمک دارند و نوع نیاز آنها، شناسایی شده است.

وی افزود: در شرایط بحرانی مانند جنگ، سالمندان از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر هستند که به نسبت گروه‌های سنی دیگر نیاز به توجه ویژه دارند. در این شرایط سالمندان تنها زیست، ناتوان و سالمندانی که درگیر بیماری‌های جدی و صعب‌العلاج هستند، جهت تامین نیازهای روزمره زندگی خود نیز ممکن است دچار مشکلات جدی و تهدید کننده زندگی شوند.

مرتضوی خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری اداره سلامت سالمندان، دفتر زنان و خانواده وزارت رفاه، شهرداری، بهزیستی، کارگروه سلامت سالمندان ساغ، دبیرخانه شورای ملی سالمندان، گروه‌های داوطلب و سازمان‌های مردم نهاد، آغاز و جهت کمک‌رسانی به این گروه سنی اقدامات موثری برنامه‌ریزی شده است.

براساس گزارش وبدا، به گفته وی، در مرحله بعدی تصمیم به توسعه برنامه در سایر مناطق تهران و سایر استان‌هایی که بیشترین آسیب را از جنگ دیده‌اند، داریم.

