تمدید مهلت ثبتنام دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران
مهلت ثبتنام پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه تهران به شیوه استعداد درخشان تا ۴ اردیبهشت تمدید شد.
به گزارش ایلنا، دانشگاه تهران در اطلاعیهای اعلام کرد که مهلت ثبتنام در فراخوان پذیرش دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه تهران، با توجه به درخواستهای متعدد داوطلبان، تا جمعه، ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
براساس مجوز پذیرش دانشجو از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه ابلاغی سازمان سنجش آموزش کشور، رشتههای زیر نیز به فهرست رشتههای قابل پذیرش افزوده شدهاند:
علوم اعصاب شناختی – گرایش رایانش هوش مصنوعی
مهندسی فوتونیک – گرایش بیوفوتونیک
مهندسی فوتونیک – گرایش نانوفوتونیک