به گزارش ایلنا، دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مهلت ثبت‌نام در فراخوان پذیرش دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه تهران، با توجه به درخواست‌های متعدد داوطلبان، تا جمعه، ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

براساس مجوز پذیرش دانشجو از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه ابلاغی سازمان سنجش آموزش کشور، رشته‌های زیر نیز به فهرست رشته‌های قابل پذیرش افزوده شده‌اند:

علوم اعصاب شناختی – گرایش رایانش هوش مصنوعی

مهندسی فوتونیک – گرایش بیوفوتونیک

مهندسی فوتونیک – گرایش نانوفوتونیک

