کشف لاشه «لاک پشت سبز دریایی» در کنارک

به گزارش ایلنا، مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان گفت: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کنارک طی گشت و کنترل و پایش مستمر نوار ساحلی، تعدادی از گونه ارزشمند لاک‌پشت دریایی از نوع لاک پشت سبز را در سواحل مکران کنارک مشاهد و تصویر آنها را ثبت کردند.

الهام آبتین افزود: کارشناسان اعلام کردند ضمن رصد و پایش میدانی در سواحل کنارک به یک لاک پشت سبز دریایی تلف شده نیز برخورد کردند و بلافاصله پس از کشف، اقدامات لازم شامل بررسی میدانی، ثبت مشخصات و بیومتری و برداشت نمونه ازمایشگاهی، بر روی این گونه ارزشمند دریایی انجام شد تا اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت زیستی آن به دست آید.

وی گفت: علت دقیق تلف شدن این گونه در دست بررسی‌های تکمیلی بوده و نتایج نهایی پس از انجام آزمایش‌ها و نظر کارشناسان متخصص این زمینه در اداره کل اعلام خواهد شد.

