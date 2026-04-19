خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ ۱۴۰۴ تمدید شد

کد خبر : 1775153
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام‌کرد: مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال ۱۴۰۴ که قبلا تا پایان فروردین اعلام شده بود تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه تاکید شده که مهلت استفاده از اعتبار مربوط به فروردین ۱۴۰۵ مطابق روال اعلامی قبل، تا پایان اردیبهشت سال جاری برقرار است.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است فقط به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه مربوطه اطلاع رسانی کنند و بازرسان پس از بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهند داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید