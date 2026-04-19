دیدار استاندار تهران با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برای توسعه همکاریهای فرهنگی و اجتماعی
استاندار تهران و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در دیداری مشترک، بر همافزایی برای ارتقای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی پایتخت تأکید کرده و از ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریها استفاده میکنند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری تهران، در دیدار محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، بر ضرورت همافزایی میان مجموعههای اجرایی و نهادهای فرهنگی برای ارتقای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در پایتخت تأکید شد و ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریهای مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار تهران در این دیدار، نقش نهادهای فرهنگی در تقویت سرمایه اجتماعی، گسترش فعالیتهای مردمی و ترویج ارزشهای دینی و فرهنگی را مهم ارزیابی کرد و خواستار بهرهگیری هرچه بیشتر از این ظرفیتها در مسیر حل مسائل اجتماعی و فرهنگی استان شد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این نشست، با اشاره به اهمیت تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و فرهنگی، آمادگی این سازمان را برای همکاری و مشارکت در اجرای برنامههای مشترک در سطح استان تهران اعلام کرد.
در پایان این دیدار، بر تداوم تعاملات و پیگیری زمینههای همکاری مشترک در راستای پیشبرد برنامههای فرهنگی و اجتماعی تأکید شد.