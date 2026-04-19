انجام بیش از دو میلیون بازرسی و اقدام نظارتی در حوزه سلامت محیط و کار

به گزارش ایلنا، محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه سلامت محیط کار گفت: بخش مهمی از این فعالیت‌ها با هدف تأمین سلامت مردم در روزهای پایانی سال، سفرهای نوروزی و بازگشایی فعالیت‌ها صورت گرفته است.

او با اعلام گزارش عملکرد تجمیعی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۵، گفت: در این مدت ۹۳۴ هزار و ۸۵۸ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۲۵۷ هزار و ۵۱۱ مورد بازرسی از اماکن عمومی انجام شده است.

وی افزود: کارشناسان بهداشت محیط در این بازه زمانی یک میلیون و ۹۴ هزار و ۵۱۹ سنجش پرتابل از سطوح و مواد غذایی و ۸۱۳ هزار و ۴۷۳ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی را به‌منظور ارتقای ایمنی آب و مواد مصرفی مردم انجام دادند.

به گفته رئیس مرکز سلامت محیط و کار، طی این مدت ۸۵۵ هزار و ۹۸۵ کیلوگرم/لیتر مواد غذایی فاسد یا غیرقابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.

فرهادی ادامه داد: تعداد ۵۸ هزار و ۶۸۲ نمونه‌برداری از آب آشامیدنی و ۹ هزار و ۳۶۳ نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام شده و ۱۹۳ مورد طغیان بیماری‌های منتقله از آب و غذا نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات ویژه در حوزه بحران‌ها، گفت: در این مدت حادثه پرتویی گزارش نشده اما ۹۲۵ اقدام ویژه در حوزه حوادث شیمیایی به ثبت رسیده است.

وی افزود: همچنین ۱۱ هزار و ۳۴۴ مرکز و مکان متخلف به مراجع قضایی معرفی شده و یک هزار و ۸۱۵ واحد نیز پلمب یا تعطیل شده‌اند. علاوه بر این، ۹۷ هزار و ۵۰۹ مورد بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات در سراسر کشور صورت گرفته است.

به گزارش وبدا، فرهادی در پایان تأکید کرد: این اقدامات با هدف تضمین سلامت مردم، مدیریت بهتر ریسک‌های بهداشتی و ارتقای نظارت بر زنجیره آب و غذا انجام شده است.

