وزیر بهداشت اعلام کرد:

انجام ۱۲۷۵ عمل جراحی در جنگ تحمیلی سوم

وزیر بهداشت از انجام ۱۲۷۵ عمل جراحی در جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی، با حضور در دفتر جامعه جراحان ایران، با ایرج فاضل استاد پیشکسوت جراحی و وزیر اسبق بهداشت، دیدار و گفت‌وگو کرد. 

وزیر بهداشت در این دیدار، از نقش بی‌بدیل جراحان در جنگ‌های تحمیلی علیه کشورمان یاد کرد و گفت: تیم ملی سلامت در ۴۰ روز گذشته به بیش از ۳۴ هزار مجروح و مصدوم جنگ موشکی و هوایی خدمات ارائه داده است که بخش اعظم آن‌ها درمان و ترخیص شده‌اند. 

ظفرقندی با اشاره به عملکرد جراحان در جنگ تحمیلی سوم افزود: جراحان زبردست ایران در سراسر کشور طی این مدت بیش از ۱۲۷۵ عمل جراحی برای مصدومان انجام داده‌اند که برخی اعمال همچنان ادامه دارد. 

وی هدف از این حضور را تازه کردن دیدار با اساتید پیشکسوت و تقدیر از جامعه جراحان کشور به واسطه تلاش دلسوزانه در بلایا و حوادث، به‌ویژه جنگ اخیر، عنوان کرد. 

به گزارش وبدا، در پایان این نشست نیز، ایرج فاضل با ابراز خرسندی از دیدار، حمایت‌ها و مدیریت خدمات سلامت در تمام بخش‌های بهداشتی، درمانی و دارویی طی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان را ستود و بر اهمیت حضور داوطلبانه اساتید جراحی در کنار تیم ملی سلامت تأکید کرد.

