به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته نامگذاری معابر که روز گذشته -شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵- با حضور اعضای دبیرخانه این کمیسیون در مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، اظهار کرد: در این جلسه مباحثی در خصوص نامگذاری معبری به نام امام شهید و تعدادی از شهدای شاخص مطرح شد.

وی با بیان اینکه تعداد شهدای شاخص جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: فرماندهان، دولتمردان، دانشمندان، مردم عادی و به ویژه دانش‌آموزان شهید میناب در نامگذاری‌ها مورد توجه قرار دارند.

نادعلی همچنین تصریح کرد: پیشنهادهایی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. این پیشنهادات یا در جلسه امروز -یکشنبه ۳۰ فرودین‌ماه- یا -سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه- مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب نهایی اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

به گزارش شهر، نادعلی با اشاره به انتخاب یک معبر برای نامگذاری به نام قائد شهید امام خامنه‌ای، یادآور شد: با توجه به جایگاه والای ایشان که در سراسر جهان اثرگذار هستند، بیش از یک معبر اصلی در تهران به نام ایشان نامگذاری خواهد شد و قطعاً به تدریج بوستان‌ها، میادین و معابر دیگر با توجه به تناسبات فرهنگی و اجتماعی به نام رهبر شهید نامگذاری می‌شود.

