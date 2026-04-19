نامگذاری یک معبر اصلی در تهران به نام «قائد شهید امام خامنهای»
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از نامگذاری یک معبر اصلی در پایتخت به نام قائد شهید امام خامنهای خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته نامگذاری معابر که روز گذشته -شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵- با حضور اعضای دبیرخانه این کمیسیون در مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، اظهار کرد: در این جلسه مباحثی در خصوص نامگذاری معبری به نام امام شهید و تعدادی از شهدای شاخص مطرح شد.
وی با بیان اینکه تعداد شهدای شاخص جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: فرماندهان، دولتمردان، دانشمندان، مردم عادی و به ویژه دانشآموزان شهید میناب در نامگذاریها مورد توجه قرار دارند.
نادعلی همچنین تصریح کرد: پیشنهادهایی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. این پیشنهادات یا در جلسه امروز -یکشنبه ۳۰ فرودینماه- یا -سهشنبه اول اردیبهشتماه- مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب نهایی اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
به گزارش شهر، نادعلی با اشاره به انتخاب یک معبر برای نامگذاری به نام قائد شهید امام خامنهای، یادآور شد: با توجه به جایگاه والای ایشان که در سراسر جهان اثرگذار هستند، بیش از یک معبر اصلی در تهران به نام ایشان نامگذاری خواهد شد و قطعاً به تدریج بوستانها، میادین و معابر دیگر با توجه به تناسبات فرهنگی و اجتماعی به نام رهبر شهید نامگذاری میشود.