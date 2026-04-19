افتتاح ایستگاه مترو تختی تا ۱۰ روز آینده
مدیرعامل شرکت مترو تهران با تاکید بر تداوم بیوقفه پروژههای زیرزمینی در شرایط بحرانی، از افتتاح ایستگاه تختی تا حداکثر ۱۰ روز آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، نعمتالله فرزانپور مدیرعامل شرکت مترو تهران، درباره روند اجرای پروژههای مترو اظهار کرد: در احداث تونلهای مترو از روش حفاری مکانیزه استفاده میشود و برای ساخت ایستگاههایی که بهصورت زیرزمینی اجرا میشوند نیز از روش «شمعریزی» بهره میبریم.
وی با اشاره به شرایط بحرانی و تأثیر آن بر روند فعالیت پروژهها افزود: در طول جنگ رمضان، پروژههای مربوط به خطوط ۶ و ۷ و همچنین ساخت پایانههای مترو بهطور کامل فعال بودند. بخش عمده فعالیتهای ما زیرزمینی است و به همین دلیل در این زمینه مشکل خاصی نداریم. تنها موضوع مهم این است که کارگاهها بهگونهای طراحی و ساماندهی شوند که نیروها بتوانند بهراحتی فعالیت کنند.
مدیرعامل شرکت مترو تهران در ادامه با اشاره به پروژههای در دست اجرا گفت: در حال حاضر در سه پروژه خطوط ۸.۹ و ۱۱ مترو پیشبینی جذب سرمایهگذاری انجام شده است، اما هزینههای دقیق این پروژهها هنوز مشخص نیست زیرا در ابتدای مسیر اجرایی قرار داریم.
فرزانپور تأکید کرد: با توجه به شرایط جنگی، حفاری برخی مسیرها ادامه داشت و لازم است پروژهها اولویتبندی شوند و بر اساس این اولویتها روند اجرا و پیشبرد طرحها دنبال شود.
به گزارش شهر، وی در پایان از افتتاح یک ایستگاه جدید خبر داد و گفت: ایستگاه تختی حداکثر تا ۱۰ روز آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.