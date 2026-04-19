افتتاح ایستگاه مترو تختی تا ۱۰ روز آینده

به گزارش ایلنا، نعمت‌الله فرزان‌پور مدیرعامل شرکت مترو تهران، درباره روند اجرای پروژه‌های مترو اظهار کرد: در احداث تونل‌های مترو از روش حفاری مکانیزه استفاده می‌شود و برای ساخت ایستگاه‌هایی که به‌صورت زیرزمینی اجرا می‌شوند نیز از روش «شمع‌ریزی» بهره می‌بریم.

وی با اشاره به شرایط بحرانی و تأثیر آن بر روند فعالیت پروژه‌ها افزود: در طول جنگ رمضان، پروژه‌های مربوط به خطوط ۶ و ۷ و همچنین ساخت پایانه‌های مترو به‌طور کامل فعال بودند. بخش عمده فعالیت‌های ما زیرزمینی است و به همین دلیل در این زمینه مشکل خاصی نداریم. تنها موضوع مهم این است که کارگاه‌ها به‌گونه‌ای طراحی و ساماندهی شوند که نیروها بتوانند به‌راحتی فعالیت کنند.

مدیرعامل شرکت مترو تهران در ادامه با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا گفت: در حال حاضر در سه پروژه خطوط ۸.۹ و ۱۱ مترو پیش‌بینی جذب سرمایه‌گذاری انجام شده است، اما هزینه‌های دقیق این پروژه‌ها هنوز مشخص نیست زیرا در ابتدای مسیر اجرایی قرار داریم.

فرزان‌پور تأکید کرد: با توجه به شرایط جنگی، حفاری برخی مسیرها ادامه داشت و لازم است پروژه‌ها اولویت‌بندی شوند و بر اساس این اولویت‌ها روند اجرا و پیشبرد طرح‌ها دنبال شود.

به گزارش شهر، وی در پایان از افتتاح یک ایستگاه جدید خبر داد و گفت: ایستگاه تختی حداکثر تا ۱۰ روز آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

