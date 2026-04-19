برنامه درسی امروز مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد
شبکه آموزش سیما برنامه پخش دروس مدرسه تلویزیونی ایران برای امروز (یکشنبه ۳۰ فروردین) را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس جدول پخش اعلام شده، برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» امروز یکشنبه ۳۰ فروردین از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در قالب درسهای مختلف برای پایههای تحصیلی دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم روی آنتن میرود.
در بخش دبستان، از ساعت ۱۰ درس علوم پایههای اول، دوم و پنجم و ششم ارائه میشود.
در بخش متوسطه اول از ساعت ۱۴، درس ریاضی برای پایههای هفتم، هشتم و نهم پخش خواهد شد.
در بخش متوسطه دوم نیز از ساعت ۱۶، درس فیزیک برای پایه دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه میشود.
این برنامه با هدف کمک به آموزش دانشآموزان و دسترسی آسانتر به محتوای درسی از طریق تلویزیون تهیه و پخش میشود.