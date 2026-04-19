صدور هشدار نارنجی برای برخی مناطق کشور

به گزارش ایلنا، براساس اعلام سازمان هواشناسی با ادامه فعالیت سامانه بارشی، امروز یکشنبه در برخی نقاط استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، همدان، قزوین، زنجان، البرز، تهران، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بارش برف و در مناطق مستعد تگرگ پیش بینی می‌شود.

دوشنبه دامنه بارش‌ها علاوه بر مناطق ذکر شده استان‌های ساحلی خزر اصفهان، قم، سمنان، شمال بوشهر و فارس و برخی نقاط استان‌های یزد، خراسان شمالی و رضوی را نیز در بر می‌گیرد.

بیشینه بارش‌های طی این مدت برای استان‌های کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، نیمه شمالی خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، جنوب آذربایجان غربی و همدان رخ می‌دهد.

هشدار سطح نارنجی برای استان‌های کرمانشاه، ایلام، غرب لرستان، شمال شرق خوزستان، شمال غرب چهارمحال بختیاری، جنوب همدان، غرب کردستان، جنوب استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات شمالی استان‌های البرز و تهران صادر شده است.

طی امروز روند دما در غالب مناطق بجز غرب و جنوب غرب افزایشی و فردا دوشنبه بجز نوار شرقی در غالب مناطق کشور کاهشی خواهد بود که از این میان کاهش دما در استان‌های ساحلی شمال و اردبیل ۵ تا ۱۰ پیش بینی می‌شود.

دریاهای مازندران، خلیج فارس و تنگه هرمز روزهای دوشنبه و سه شنبه مواج می‌باشند.

