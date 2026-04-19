«علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص روند بازسازی منازل آسیب دیده جنگ در شهر تهران به خبرنگار ایلنا گفت: ما حملات رژیم‌های سفاک آمریکا و اسرائیل غاصب علیه ایران را در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد بودیم. در آن جنگ، مناطق مسکونی مردم عزیزمان مورد اصابت قرار گرفت. شهرداری تهران در هیات دولت آمادگی خود را اعلام کرد و شورای اسلامی شهر تهران نیز با تایید این موضوع لایحه‌ای را در این راستا مصوب کرد. بر همین اساس، رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ را پیگیری کردند و به منازل آسیب‌دیده شهروندان رسیدگی شد.

وی افزود: در این طرح ۴ حالت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ نخست منازلی که نیازمند تخریب و نوسازی کامل بودند، یعنی نقاط اصلی اصابت یا نواحی کاملاً مجاور و نزدیک به آن، که می‌بایست به طور کامل تخریب و بازسازی می‌شدند. برخی دیگر با فاصله بیشتر، تنها به مقاوم‌سازی سازه نیاز داشتند تا اسکان مجدد امکان‌پذیر شود. بعضی واحدها تعمیرات متوسط می‌طلبیدند، مانند دیوارهای آسیب‌دیده و برخی نیز صرفاً ترمیم‌های جزئی نیاز داشتند از جمله تعویض شیشه‌ها، درب‌ها و کمدها که بر اثر موج انفجار آسیب دیده بودند.

سخنگوی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: این پروتکل‌ها در جنگ ۱۲ روزه تدوین و اجرا شد. هنگامی که کارشناسان حضور می‌یافتند، شهرداری تهران بلافاصله پس از اصابت موشک به محله یا نقطه‌ای، ساکنان آسیب‌دیده را در اولویت قرار می‌داد. اکنون نیز در جنگ تحمیلی سوم، همین روند جاری است؛ یعنی نخست کسانی که منازل‌شان کاملاً تخریب شده و امکان اسکان در آن‌ها وجود ندارد – حتی اگر تخریب کامل نباشد – به سرعت در هتل‌ها مستقر می‌شوند. در این ایام، ۴۱ هتل برای اسکان شهروندان تهرانی در نظر گرفته شده است.

نادعلی بیان داشت: برخی ساکنان به دلیل نیاز به تعمیرات جزئی و متوسط، بلافاصله پس از انجام اصلاحات و تعمیرات در منازل‌شان بازگشتند و در همان زمان اسکان یافتند. از ۲۱۰۰ خانوار آسیب‌دیده، به محض اتمام آواربرداری، حتی در همان لحظات اولیه، نیروهای شهرداری تعمیرات جزئی لازم – مانند تعویض شیشه‌ها و موارد مشابه – را آغاز کردند. پرسنل شهرداری این امور را به دو یا سه شیوه انجام می‌دادند یا مستقیماً توسط خودشان و پیمانکاران‌شان انجام می‌شد یا با پرداخت مبلغی به مالک منزل تا خودشان هزینه را مدیریت کنند و در مجموع به هر نحوی که مالک رضایت بیشتری داشت، بر اساس تفاهم عمل می‌شد.

سخنگوی شورای شهر تهران اظهار داشت: مورد سوم، حضور حدود ۲۵۰۰ نفر از نیروهای جهادی تهران و سراسر کشور در تهران است که در کارگاه‌های تعویض شیشه‌ها، درب‌ها و امور مشابه مشارکت فعال دارند. نیروهای جهادی در تعمیرات جزئی، به ویژه تعویض شیشه‌ها، کمک شایانی کردند. همزمان، در هتل‌ها که خانواده‌ها اسکان یافته‌اند، رسیدگی‌های فرهنگی به فرزندان، مشاوره‌های روانشناختی و سایر خدمات ارائه شده است.

به گفته وی این مرحله پیش از اقدام به تخریب و نوسازی کامل منازل است. پس از اسکان موقت در هتل، برای این افراد ودیعه مسکن در نظر گرفته می‌شود و محلی اجاره‌ای فراهم می‌گردد. مبلغ ودیعه حدود ۲ میلیارد تومان و اجاره ماهانه میانگین ۴۰ میلیون تومان است. البته این ارقام در همه مناطق یکسان نیست و بسته به منطقه (پایین‌تر یا بالاتر) و متراژ متفاوت خواهد بود.

نادعلی در ادامه توضیح داد: در هر حال، تأمین اجاره موقعیت جدید برای جابه‌جایی عزیزانمان از هتل تا زمان تکمیل ساخت منزل، بر عهده شهرداری تهران است. سپس، با پیمانکارانی که یا توسط شهرداری معرفی می‌شوند یا خود مالکان انتخاب می‌کنند، ساخت منازل طبق ضوابط قانونی و شهرسازی ادامه می‌یابد. این مرحله سوم و نهایی است و هیچ‌کس نمی‌تواند از ابتدا وارد آن شود؛ فرآیندی زمان‌بر است که شامل آواربرداری کامل، تخریب و گاه مسائل امنیتی یا ایمنی در برخی نقاط می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: اکنون، در هر نقطه‌ای که بازدید می‌کنیم، معابر بازگشایی شده و عبور و مرور در جریان است. در برخی نقاط، تخریب و پاکسازی درجا انجام شده، اما در جاهایی که تخریب سریع ممکن است به ساختمان‌های مجاور آسیب رساند، منتظر ایمن‌سازی می‌مانند تا وضعیت تثبیت شود. ایمن‌سازی‌ها در حال اجرا است و ما نیز بازدید و نظارت مستمر داریم.

وی در پایان تأکید کرد: اکنون در هر نقطه‌ای که بازدید می‌کنیم، معابر بازگشایی شده و عبور و مرور در جریان است. در برخی نقاط، تخریب و پاکسازی درجا انجام شده، اما در جاهایی که تخریب سریع ممکن است به ساختمان‌های مجاور آسیب رساند، منتظر ایمن‌سازی می‌مانند تا وضعیت تثبیت شود. ایمن‌سازی‌ها در حال اجرا است و ما نیز بازدید و نظارت مستمر داریم.

انتهای پیام/