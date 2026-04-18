به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد:رئیس‌جمهور در بازدید سرزده⁩ از وزارت ورزش و جوانان، با نگاهی راهبردی فرمودند:جنگ اخیر، جهاد اصغر ما بود؛ ما ایستادیم و آن را پشت سر گذاشتیم، اما اصل ماجرا جهاد اکبر ماست که در دوران صلح آغاز می‌شود؛ جایی که باید با اتحاد و دست در دست یکدیگر، با تمام توان ⁧ #برای_ایران⁩ به میدان بیاییم و برای سازندگی کشور اقدام کنیم؛ چراکه مشکلات بسیار خواهد بود و جهاد اصلی ما همان تلاش برای ساختن ایران در دوران صلح است.

ما در وزارت ورزش و جوانان، این پیام را نقشه راه خود می‌دانیم و با همراهی ⁧جوانان⁩، برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

انتهای پیام/