وزیر بهداشت اعلام کرد
درمان ۳۴ هزار مجروح «جنگ تحمیلی سوم»/ تأکید بر حفظ آمادهباش مراکز درمانی
وزیر بهداشت با اشاره به حملات گسترده به مراکز درمانی کشور در جریان «جنگ تحمیلی سوم» اظهار داشت: با وجود آسیبهای متعدد، نظام سلامت کشور با تکیه بر آمادگیهای قبلی، پروتکلها و تجهیزاتی که فراهم شده بود، تاکنون به حدود ۳۴ هزار مجروح رسیدگی کرده و همچنان در آمادهباش کامل قرار دارد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز( شنبه ) 29 فروردین در حاشیه دیدار با رئیس و مدیران سازمان اورژانس کشور با اشاره به گستردگی حملات واردشده به زیرساختهای درمانی کشور اظهار کرد: در جنگ تحمیلی سوم، حملههایی به بخش های مختلف کشور رخ داد؛ اما آمادگی نیروهای حوزه سلامت، تمرینهای انجامشده و پروتکلهایی که از قبل تدوین و بارها مرور شده بود، موجب شد که خدماترسانی با کمترین اختلال انجام شود.
ظفرقندی با بیان اینکه سازمان اورژانس در خط مقدم مواجهه با مصدومان قرار داشته است، افزود: همکاران ما در اورژانس از لحظه نخست، انتقال، اقدامات اولیه و رساندن مجروحان به بیمارستانها را با تمام توان انجام دادند و تاکنون حدود ۳۴ هزار مجروح در حوزه سلامت مورد رسیدگی قرار گرفتهاند.
وزیر بهداشت تأکید کرد: نباید فریب آتشبس را خورد و آن را پایان جنگ دانست. همکاران من در اورژانس، بهداشت و درمان همچنان در آمادگی کامل هستند و با افتخار به مردم خدمت میکنند.
ظفرقندی درباره میزان خسارتها گفت: تا امروز بیش از ۱۰ مرکز بهداشتی و درمانی، ۵۱ بیمارستان و مرکز درمانگاهی، انستیتو پاستور، پایگاههای اورژانس و تعدادی از آمبولانسها آسیب دیدهاند. همچنین ۱۶ مرکز تولید یا پخش دارو و تعدادی از انبارهای دارویی هدف حمله قرار گرفته است.
وزیر بهداشت درباره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نیز توضیح داد: یکی از اولویتهای دولت این است که حوزه سلامت دچار کمبود نشود. با وجود آسیبها، از مسیرهای مختلف برای تأمین مواد اولیه دارویی اقدام میکنیم و اجازه نخواهیم داد کمبود در زنجیره دارو و تجهیزات ایجاد شود.
بنابر اعلام وبدا، ظفرقندی همچنین به پرداخت مطالبات کادر سلامت اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ کارانه سه تا چهار ماه پرسنل پرداخت شد که اقدامی بیسابقه بود. همچنین حدود ۶۰ درصد بدهیهای دارویی، ۵۰ تا ۶۰ درصد بدهیهای تجهیزات پزشکی و حدود ۵۰ درصد مطالبات پیمانکاران بیمارستانها تسویه شده است.
وزیر بهداشت پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیشبینیهای انجامشده در بودجه ۱۴۰۵، باقیمانده بدهیها نیز پرداخت شود.
مستندسازی خسارتها و درسآموختههای جنگ اخیر ضروری است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با مدیران و کارکنان سازمان اورژانس کشور، با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق عملکردها و درسآموختههای حوزه سلامت در روزهای اخیر، بر لزوم حفظ آمادگی، ارتقای علمی و ساختاری نظام سلامت و ثبت مستند خسارتها و تجربهها برای آینده تأکید کرد.
ظفرقندی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای اورژانس در ایام «جنگ تحمیلی سوم»، بر اهمیت جمعبندی تجربهها و مرور عملکردها برای برنامهریزی آینده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کشور در یکی از پیچیدهترین و گستردهترین نبردهای تاریخ معاصر خود قرار گرفت، اظهار کرد: در شرایطی که حملات متعدد و خسارتآفرین، مردم و زیرساختها را هدف قرار داده بود، مجموعه سلامت کشور توانست با حضور میدانی و فداکارانه، نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: حفظ آمادگی و ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده است.
ظفرقندی با اشاره به آسیبها و خسارتهای وارد شده به مراکز درمانی، بهداشتی و پرسنل حوزه سلامت گفت: ثبت دقیق این خسارتها، مستندسازی آنها و ارائه به مراجع تصمیمگیر اهمیت بالایی دارد و باید بهعنوان بخشی از تجربه ملی به ثبت برسد.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای علمی و آموزشهای مرتبط با مدلهای جدید آسیبها و بحرانها بیان کرد: نوع آسیبها و الگوهای تروما در بحرانهای اخیر متفاوت از تجربیات گذشته است و لازم است این موارد تحلیل، دستهبندی و به آموزشهای تخصصی و عملیاتی تبدیل شود تا کیفیت خدمات درمانی و پیشبیمارستانی افزایش یابد.
وزیر بهداشت همچنین به ضرورت توسعه رویکردهای جدید مدیریتی و پشتیبانی در اورژانس کشور اشاره کرد و افزود: حرکتهایی که در حوزه رسیدگی به وضعیت معیشتی و ساختاری کارکنان اورژانس آغاز شده باید ادامه پیدا کند. مدلهای مشارکتی، خیرین و طرحهای استانی در ارتقای ناوگان و زیرساختها میتواند بسیار مؤثر باشد.
وی بر اهمیت آموزش عمومی سلامت نیز تأکید کرد و گفت: افزایش سواد سلامت مردم، آموزشهای پایهای مانند اقدامات اولیه در تصادفات و احیای قلبی ریوی، با استفاده از پلتفرمهای در دسترس، یک ضرورت جدی برای ارتقای تابآوری جامعه است.
وزیر بهداشت در پایان ضمن آرزوی سالی سرشار از آرامش و سلامتی برای مردم و کارکنان اورژانس، خاطرنشان کرد: قدردان زحمات همه نیروهای حوزه سلامت هستیم و امیدواریم با همدلی، انسجام و تلاش مستمر بتوانیم همچنان در مسیر خدمت به مردم و حفظ سلامت جامعه گام برداریم.