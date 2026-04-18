ظفرقندی با بیان اینکه سازمان اورژانس در خط مقدم مواجهه با مصدومان قرار داشته است، افزود: همکاران ما در اورژانس از لحظه نخست، انتقال، اقدامات اولیه و رساندن مجروحان به بیمارستان‌ها را با تمام توان انجام دادند و تاکنون حدود ۳۴ هزار مجروح در حوزه سلامت مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.

وزیر بهداشت تأکید کرد: نباید فریب آتش‌بس را خورد و آن را پایان جنگ دانست. همکاران من در اورژانس، بهداشت و درمان همچنان در آمادگی کامل هستند و با افتخار به مردم خدمت می‌کنند.

ظفرقندی درباره میزان خسارت‌ها گفت: تا امروز بیش از ۱۰ مرکز بهداشتی و درمانی، ۵۱ بیمارستان و مرکز درمانگاهی، انستیتو پاستور، پایگاه‌های اورژانس و تعدادی از آمبولانس‌ها آسیب دیده‌اند. همچنین ۱۶ مرکز تولید یا پخش دارو و تعدادی از انبارهای دارویی هدف حمله قرار گرفته است.

وزیر بهداشت درباره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نیز توضیح داد: یکی از اولویت‌های دولت این است که حوزه سلامت دچار کمبود نشود. با وجود آسیب‌ها، از مسیرهای مختلف برای تأمین مواد اولیه دارویی اقدام می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد کمبود در زنجیره دارو و تجهیزات ایجاد شود.

بنابر اعلام وبدا، ظفرقندی همچنین به پرداخت مطالبات کادر سلامت اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ کارانه سه تا چهار ماه پرسنل پرداخت شد که اقدامی بی‌سابقه بود. همچنین حدود ۶۰ درصد بدهی‌های دارویی، ۵۰ تا ۶۰ درصد بدهی‌های تجهیزات پزشکی و حدود ۵۰ درصد مطالبات پیمانکاران بیمارستان‌ها تسویه شده است.

وزیر بهداشت پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده در بودجه ۱۴۰۵، باقی‌مانده بدهی‌ها نیز پرداخت شود.

مستندسازی خسارت‌ها و درس‌آموخته‌های جنگ اخیر ضروری است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با مدیران و کارکنان سازمان اورژانس کشور، با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق عملکردها و درس‌آموخته‌های حوزه سلامت در روزهای اخیر، بر لزوم حفظ آمادگی، ارتقای علمی و ساختاری نظام سلامت و ثبت مستند خسارت‌ها و تجربه‌ها برای آینده تأکید کرد.

ظفرقندی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای اورژانس در ایام «جنگ تحمیلی سوم»، بر اهمیت جمع‌بندی تجربه‌ها و مرور عملکردها برای برنامه‌ریزی آینده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کشور در یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین نبردهای تاریخ معاصر خود قرار گرفت، اظهار کرد: در شرایطی که حملات متعدد و خسارت‌آفرین، مردم و زیرساخت‌ها را هدف قرار داده بود، مجموعه سلامت کشور توانست با حضور میدانی و فداکارانه، نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: حفظ آمادگی و ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده است.

ظفرقندی با اشاره به آسیب‌ها و خسارت‌های وارد شده به مراکز درمانی، بهداشتی و پرسنل حوزه سلامت گفت: ثبت دقیق این خسارت‌ها، مستندسازی آن‌ها و ارائه به مراجع تصمیم‌گیر اهمیت بالایی دارد و باید به‌عنوان بخشی از تجربه ملی به ثبت برسد.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای علمی و آموزش‌های مرتبط با مدل‌های جدید آسیب‌ها و بحران‌ها بیان کرد: نوع آسیب‌ها و الگوهای تروما در بحران‌های اخیر متفاوت از تجربیات گذشته است و لازم است این موارد تحلیل، دسته‌بندی و به آموزش‌های تخصصی و عملیاتی تبدیل شود تا کیفیت خدمات درمانی و پیش‌بیمارستانی افزایش یابد.

وزیر بهداشت همچنین به ضرورت توسعه رویکردهای جدید مدیریتی و پشتیبانی در اورژانس کشور اشاره کرد و افزود: حرکت‌هایی که در حوزه رسیدگی به وضعیت معیشتی و ساختاری کارکنان اورژانس آغاز شده باید ادامه پیدا کند. مدل‌های مشارکتی، خیرین و طرح‌های استانی در ارتقای ناوگان و زیرساخت‌ها می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی بر اهمیت آموزش عمومی سلامت نیز تأکید کرد و گفت: افزایش سواد سلامت مردم، آموزش‌های پایه‌ای مانند اقدامات اولیه در تصادفات و احیای قلبی ریوی، با استفاده از پلتفرم‌های در دسترس، یک ضرورت جدی برای ارتقای تاب‌آوری جامعه است.

وزیر بهداشت در پایان ضمن آرزوی سالی سرشار از آرامش و سلامتی برای مردم و کارکنان اورژانس، خاطرنشان کرد: قدردان زحمات همه نیروهای حوزه سلامت هستیم و امیدواریم با همدلی، انسجام و تلاش مستمر بتوانیم همچنان در مسیر خدمت به مردم و حفظ سلامت جامعه گام برداریم.