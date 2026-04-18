ایران توانمندترین شبکه امدادی منطقه را در اختیار دارد
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با مدیران فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلالاحمر، گزارشی جامع از ظرفیتها، توانمندیها و فعالیتهای ملی و بینالمللی این جمعیت ارائه داد و بر آمادگی ایران برای توسعه همکاریهای بشردوستانه با فدراسیون تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، راضیه عالیشوندی با اشاره به سابقه بیش از یک قرن، فعالیتهای بشردوستانه هلالاحمر ایران گفت: «جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران امروز یکی از توانمندترین جمعیتهای ملی در منطقه و عضو فعال نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر است که با اتکا به شبکه گستردهای از داوطلبان و امدادگران، نقشی کلیدی در پاسخگویی به بحرانها ایفا میکند.»
او با تشریح ظرفیتهای سازمان امدادونجات افزود: «هلالاحمر ایران با ۶۵۰ پایگاه امدادی، ۱۲۰ هزار امدادگر آموزشدیده و ناوگان مجهز شامل ۲۵۱۵ آمبولانس، ۷۶۰۰ خودرو نجات و عملیاتی و ۲۲ فروند بالگرد، یکی از آمادهترین نیروهای پاسخگو به بحران در منطقه است.»
وی همچنین ثبت گسترده دادههای امدادی ایران در سامانه جهانی نقشهبرداری فدراسیون بینالمللی را نشانهای از شفافیت عملیاتی و جایگاه ممتاز جمعیت ایران در سطح جهانی دانست و گفت: «امدادگران داوطلب ما در حوادث بینالمللی از جمله زلزله سوریه و ترکیه، سیل پاکستان، زلزله افغانستان و سیل لیبی و مراکش نیز حضوری مؤثر داشتهاند.»
معاون امور بینالملل هلالاحمر با اشاره به حضور فعال این جمعیت در حوزه سلامت اعلام کرد: «هلالاحمر ایران با ۱۴ مرکز درمانی در خارج از کشور، بیش از ۲۰۰ مرکز توانبخشی، تولید اندام مصنوعی، دارو و تجهیزات پزشکی و مشارکت در خدمات سلامت به اقشار آسیبپذیر، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا میکند.»
او تأکید کرد: «متأسفانه بیمارستان ایرانی دبی که سالها خدمات سلامت و بشردوستانه ارائه میکرد، اخیراً بدون ارائه دلیل قانعکننده از سوی دولت امارات تعطیل شد.»
عالیشوندی با معرفی سازمان داوطلبان گفت: « هلالاحمر با مشارکت بیش از ۵ میلیون داوطلب و ایجاد ۷۶۰۰ خانه هلال، بزرگترین شبکه داوطلبی کشور را مدیریت میکند. همکاری با ۱۱ هزار NGO، اجرای کاروانهای سلامت، توزیع بستههای حمایتی، فعالیت در خشکسالی و برنامههای کاهش محرومیت از جمله اقدامات داوطلبان است.»
او با اشاره به توسعه کمی و کیفی خانههای هلال افزود: «طی سالهای اخیر، ۷۶۰۰ خانه هلال با مشارکت جوامع محلی ایجاد شده و نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در این مراکز آموزشهای عمومی دریافت کردهاند. همچنین تیمهای امداد محلی، تسهیلگران و تمرینهای محلهمحور بهطور منظم در حال اجراست.»
عالیشوندی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «بیش از ۳ میلیون عضو جوان، ۲۷۰ هزار دانشآموز در تیمهای دادرس و ۲۲۴ تیم اطلاعرسانی باور، نقش ارزشمندی در تابآوری و اموزش جامعه دارند. جوانان ما تاکنون بیش از ۱۱ میلیون اصله نهال در طرح ملی تغییرات اقلیمی غرس کردهاند.»
او همچنین به فعالیتهای تخصصی تیمهای سحر، یاس و توانا در حوزههای حمایت روانی-اجتماعی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و امداد ویژه بانوان اشاره کرد.
معاون بینالملل خاطرنشان کرد: «هلالاحمر ایران علاوه بر پاسخ اضطراری، یکی از تولیدکنندگان مهم اقلام امدادی و تجهیزات پزشکی در منطقه است. تولید انواع چادر، پتو، لباس امدادی، دارو، تجهیزات پزشکی، صافی دیالیز، پروتز، دستگاه دیالیز و اقلام توانبخشی بخشی از این توانمندیهاست.»
عالیشوندی در تشریح فعالیتهای جمعیت در مناسک بزرگ حج و اربعین گفت: «هلالاحمر ایران در عملیات حج و اربعین، خدمات جامع امدادی، پزشکی، دارویی و آموزشی ارائه میدهد و بیمارستانها، درمانگاهها و پایگاههای امداد هوایی را راهاندازی و مدیریت میکند.»
او با اشاره به حضور بیش از ۵ میلیون مهاجر در کشور افزود: «هلالاحمر ایران خدمات گستردهای از جمله تحصیل رایگان، درمان رایگان، ایجاد کمپ، واکسیناسیون کرونا، آموزشهای حمایتی، فضاهای دوستدار کودک و بازپیوند خانوادهها را ارائه کرده است.»
عالیشوندی به معرفی پروژههای عملیاتی مشترک با فدراسیون بینالمللی پرداخت و در پایان تأکید کرد: «جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران آماده است تا با ظرفیتهای گسترده انسانی، عملیاتی و تخصصی خود، همکاریهای بشردوستانه منطقهای و بینالمللی را بیش از پیش گسترش دهد و نقشی فعال در کاهش آلام انسانی ایفا کند.»
معاون بینالملل جمعیت هلالاحمر، در ادامه گزارش خود، به تشریح اقدامات گسترده هلالاحمر در میدان عملیاتهای جنگ تحمیلی سوم پرداخت و ادامه داد: «در جریان عملیاتهای اخیر، بیش از ۱۱۰ هزار نیروی تخصصی هلالاحمر در کنار تیمهای سحر که مأموریت آنها تابآوری اجتماعی و ارائه حمایتهای روانی به آسیبدیدگان است، در صحنه حضور فعال داشتند.»
عالیشوندی به فعالیت سامانه ملی حمایت روانی جمعیت اشاره کرد و افزود: «سامانه ۴۰۳۰ هلالاحمر با مشارکت بیش از ۲ هزار داوطلب متخصص، خدمات تلفنی حمایت روانی، مدیریت استرس و مشاوره بحران ارائه داد.»
او با بیان اینکه وسعت مناطق غیرنظامی تحت تأثیر بسیار بالا بوده، گفت: «در مجموع ۱۳۷ هزار و ۹۸۲ منطقه غیرنظامی دچار آسیب و درگیر بحران بودند که شامل ۱۱۳ هزار و ۶۱ واحد مسکونی، بیش از ۲۱ هزار واحد تجاری، ۳۳۹ مرکز بهداشتی درمانی و اورژانس، ۳۲ دانشگاه و ۷ مرکز پژوهشی و ۹۹۳ مدرسه و مرکز آموزشی میشود. متأسفانه ۵۶ مرکز هلالاحمر شامل پایگاهها، شعب و انبارهای امدادی نیز دچار آسیب شدند. همچنین ۴۹ خودروی امدادی و عملیاتی و ۴۳ آمبولانس آسیب دیدند و سه فروند بالگرد نیز از چرخه امدادرسانی خارج شد.»
عالیشوندی از آسیب به نیروهای امدادی یاد کرد و گفت: «در جریان عملیاتها، ۱۸ امدادگر مصدوم و متأسفانه ۴ امدادگر نیز در حین خدمترسانی به شهادت رسیدند. این عزیزان ستونهای فداکاری و انساندوستی هستند.»
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، او اعلام کرد: «جمعیت هلالاحمر در مجموع ۶ هزار و سه مأموریت امدادی را در این دوره از جنگ تحمیلی سوم، مدیریت و اجرا کرده است که این رقم بار دیگر توان بالای عملیاتی و ظرفیت پاسخ سریع جمعیت را نشان میدهد.»