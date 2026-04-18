به گزارش ایلنا، محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت در جریان جنگ رمضان حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد و به‌صورت رایگان به شهروندان خدمات ارائه داد؛ روندی که تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، مترو، اتوبوس، تاکسی و مراکز معاینه فنی در این دوره با حداکثر ظرفیت فعال بودند؛ از افزایش ساعت سرویس‌دهی و اجرای برنامه‌های ویژه در مترو گرفته تا اعزام هزاران دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی جمعیت در مراسم و روزهای پرتردد.

هرمزی همچنین از ورود ناوگان جدید، ادامه تحویل تاکسی‌های برقی و حتی فعالیت بدون وقفه مراکز معاینه فنی در شرایط جنگ و نوروز خبر داد و تأکید کرد: هدف اصلی، حفظ جریان عادی زندگی شهری در سخت‌ترین شرایط بوده است.

