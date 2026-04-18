قدردانی وزیر بهداشت از کادر سلامت ارتش در روز ارتش
وزیر بهداشت همزمان با روز ارتش، با حضور در یکی از بیمارستانهای ارتش از مجروحان حادثه ناو دنا عیادت و از تلاش کادر سلامت این مرکز قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این بازدید، ضمن گفتوگو با مجروحان و بررسی روند درمان آنان، با اهدای شاخه گل از تلاشها و خدمات کادر سلامت این بیمارستان قدردانی کرد.
در این بازدید، علی جعفریان مشاور عالی وزیر، خسرو صادقنیت مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت و جمعی از مدیران بیمارستان نیز حضور داشتند.
براساس گزارش وبدا، وزیر بهداشت همچنین از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید و در جریان ارائه خدمات درمانی به بیماران قرار گرفت و با بیماران نیز گفتگو کرد.