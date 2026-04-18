رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد:

ارزیابی خسارات مناطق مختلف کشور و ارائه به دولت

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ۳۶۰ هزار امدادگر در حوزه‌های پزشکی، آب، برق، انرژی و امدادرسانی در جنگ رمضان فعال بودند که نشان‌دهنده آمادگی بالای کشور برای مقابله و پاسخ سریع در شرایط بحران است.

به گزارش ایلنا، ستاد مدیریت بحران با حضور ساجدی نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، حسن قمری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی، سید مرتضی میری مدیر کل مدیریت بحران استان، نمایندگان مردم خمین، محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی و مدیران مربوطه در فرمانداری خمین برگزار شد.

در این نشست ساجدی‌نیا با اشاره به تداوم روند ارزیابی خسارات وارده بر اثر حملات رژیم آمریکایی صهیونی در مناطق مختلف کشور، افزود: این برآوردها با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی در حال تکمیل است تا در اسرع وقت برای تصمیم‌گیری و تخصیص اعتبارات به دولت ارائه شود.

وی ضمن قدردانی از پایداری و حضور مردم خمین، ادامه داد: شهرستان خمین از جمله مناطقی است که بیشترین اصابت را داشته و مردم و نیروهای امدادی از آغاز بحران تاکنون با روحیه بالا در صحنه حضور فعال دارند.

ساجدی‌نیا تصریح کرد: در نخستین روزهای وقوع حوادث، جلسه ستاد ملی مدیریت بحران تشکیل و ابلاغیه‌های لازم برای همه استان‌ها ارسال شد تا ارزیابی‌ها با دقت و سرعت انجام شود.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: خوشبختانه آمادگی دستگاه‌ها نسبت به جنگ ۱۲ روزه دو تا سه برابر افزایش یافته است.

