کاهش نسبی دما از فردا

کاهش نسبی دما از فردا
سازمان هواشناسی کشور نسبت به وقوع رگبار شدید باران در ۱۵ استان و احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی معابر هشدار داد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور از رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، تگرگ، در ارتفاعات بارش برف و کاهش نسبی دما از یک شنبه(۳۰ فروردین) در استان‌های کرمانشاه، ایلام، غرب لرستان، شمال شرق خوزستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری، جنوب همدان، غرب کردستان، جنوب استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات شمالی استان‌های البرز و تهران خبر داد.

این وضعیت روز دوشنبه(۳۱ فروردین) در شمال و شرق خوزستان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، خراسان شمالی، جنوب آذربایجان غربی، جنوب و غرب اصفهان و روز سه شنبه( اول اردیبهشت) در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، نیمه جنوبی خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

