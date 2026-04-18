تمدید پوشش بیمهای ۵ دهک اول تا ۳۱ فروردین سال آینده
سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات نحوه تمدید پوشش بیمهای صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان و صندوق بیمه سلامت روستاییان را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان بیمه سلامت ایران، با توجه به اتمام اعتبار پوشش بیمهای بیمه شدگان در صندوق سلامت همگانی ایرانیان مشمول دهکهای درآمدی اول تا پنجم همچنین صندوق روستاییان در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵، تمدید اعتبار پوشش بیمهای بیمه شدگان این دو صندوق اعلام میشود.
براساس این گزارش، در صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان، پوشش بیمه همه افراد دارای بیمه سلامت همگانی ایرانیان فاقد اعتبار شده تا پایان فروردین ماه سال جاری با هر وضعیت بیمهای به جز ابطال، پس از بررسی وضعیت حیات، کنترل همپوشانی و استعلام آخرین دهک درآمدی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورتی که مشمول دهکهای درآمدی اول تا پنجم باشند، تا تاریخ ۳۱ فروردین سال آینده تمدید و اعتباربخشی میشود.
همچنین بیمهشدگان مشمول دهکهای درآمدی اول تا پنجم صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان باید به طور مستمر در بانک اطلاعاتی بیمه شدگان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت فاقد اعتبار شدن، با رعایت شروط ذکر شده در بالا، تا پایان فروردین ۱۴۰۶ تمدید اعتبار شوند.
در صندوق بیمه سلامت روستاییان نیز پوشش بیمه همه افراد دارای بیمه روستاییان فاقد اعتبار شده تا پایان فروردین ماه سال جاری با هر وضعیت بیمهای به جز ابطال، پس از بررسی وضعیت حیات، کنترل همپوشانی و استعلام آخرین دهک درآمدی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورتی که مشمول دهکهای درآمدی اول تا پنجم باشند، تا تاریخ ۳۱ فروردین سال آینده تمدید و اعتباربخشی میشود. سایر مشمولان که در دهکهای درآمدی ششم تا دهم قرار دارند، تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تمدید اعتبار میشود.