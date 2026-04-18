ارائه ۴ هزار خدمت پزشکی و روانشناختی در جنگ تحمیلی اخیر
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر از ارائه ۳ هزار و ۹۶۶ خدمت پزشکی و روانشناختی در صحنههای آسیب طی جنگ تحمیلی اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا از جمعیت هلال احمر، حمیدرضا دهقان افزود: در واحدهای فعال درمان اضطراری، ۳۱ واحد در سطح استانها راهاندازی شده و بیمارستان صحرایی نیز به طور کامل تجهیز و آماده به کار است.
وی افزود: ۴۲۰ کیف تروما از مبادی بینالمللی تأمین و در استانهای سراسر کشور توزیع شده است. همچنین ۲۵۲ تیم واکنش سریع درمان اضطراری با پوشش ۱۰۰ درصدی تشکیل و تجهیز شدند که این تیمها تاکنون در هزار و ۶۷۴ صحنه آسیبدیده جنگ تحمیلی اخیر حضوری مؤثر و نجاتبخش داشتهاند.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر با اشاره به خدمات پزشکی و روانشناختی گسترده، خاطرنشان کرد: در مجموع سه هزار و 966 خدمت پزشکی و روانشناختی به آسیبدیدگان حوادث ناشی از جنگ تحمیلی ارائه شده که نشاندهنده حضور همهجانبه هلال احمر در خط مقدم سلامت کشور است.
دهقان با اشاره به خدمات ویژه به امدادگران مجروح در بیمارستان نورافشار گفت: تعداد خدمات ارائهشده به عوامل مجروح امدادی از ۲۱ مورد به ۵۲ مورد رسیده که افزایش ۱۵۰ درصدی را نشان میدهد. این مهم، تجلی وفاق و همدلی در خانواده بزرگ هلال احمر است.
وی در خصوص حوزه بهداشت روان نیز تصریح کرد: تعداد کارشناسان روانشناسی به کار گرفته شده در سامانه ۴۰۳۰ از ۲۴۸ نفر به ۳۹۰ نفر افزایش یافته که افزایش ۵۷ درصدی را نشان میدهد همچنین ۷۰ مرکز فعال واکسیناسیون و درمانی در سطح کشور مشغول به خدمترسانی هستند که نسبت به برنامه اولیه ۳۴ مرکز، رشد ۱۰۵ درصدی داشته است.
دهقان با تأکید بر برگزاری دوره تخصصی «طب رزم و حوادث شیمیایی» برای تیمهای ۳۱ استان، خاطرنشان کرد: همه تجهیزات مورد استفاده در واحدهای بهداشت و درمان اضطراری کالیبره شده و هلال احمر با آمادگی حداکثری، حماسه خدمت بیوقفه خود را برای حفظ جان و سلامت هموطنان تداوم خواهد بخشید.