آمار اهداکنندگان زیر ۲۰ سال در سیستان و بلوچستان از میانگین کشوری بالاتر است

آمار اهداکنندگان زیر ۲۰ سال در سیستان و بلوچستان از میانگین کشوری بالاتر است
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران، از موفقیت‌های قابل توجه در جذب اهداکنندگان خون جوان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اعلام کرد: آمار اهداکنندگان زیر ۲۰ سال در این استان بیش از دو برابر میانگین کشور است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان انتقال خون، بابک یکتاپرست روز شنبه اظهار کرد: اداره کل انتقال خون سیستان و بلوچستان با اجرای مؤثر سیاست‌های این سازمان در جذب جوانان، موفق به افزایش قابل توجه تعداد اهداکنندگان خون در این گروه سنی شده است.

وی همچنین به آمار بالای بیماران تالاسمی در این استان اشاره کرد و گفت: سیستان و بلوچستان بیشترین آمار بیماران تالاسمی را در کشور دارد و این وضعیت نیاز به خون و فرآورده‌های خونی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران تصریح کرد: با افزایش تعداد اهداکنندگان جوان، می‌توانیم برای سال‌های متمادی به نیازهای بیماران، پاسخگو باشیم.

این مقام مسئول در پایان از تمامی جوانان دعوت کرد تا با اهدای خون ضمن کمک به نجات جان بیماران، در این امر انسان‌دوستانه سهیم شوند.

