در ۷۲ ساعت گذشته انجام شد:
۲۷۰ عملیات امداد و نجات و امدادرسانی به ۴۴۲ نفر
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از اجرای ۲۷۰ مأموریت عملیاتی و امدادرسانی به ۴۴۲ فرد آسیبدیده در پی حوادث سه روز اخیر در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی با تشریح گزارش عملیات امداد و نجات از ۲۶ تا ۲۸ فروردین ماه، اظهار کرد: طی ۷۲ ساعت گذشته، تیمهای عملیاتی این سازمان در مجموع، ۲۷۰ مورد مأموریت امدادی را به سرانجام رساندند که در جریان این حوادث، ۴۴۲ نفر دچار آسیبدیدگی شدند.
وی در ادامه با اشاره به جزئیات انتقال مصدومان به مراکز درمانی، افزود: با همت امدادگران، ۱۶۰ نفر از مصدومان جهت تکمیل روند درمان به بیمارستانها منتقل شدند و ۵۰ نفر دیگر نیز خدمات درمانی سرپایی را در محل وقوع حادثه دریافت کردند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر،نجات فنی را از اولویتهای این ماموریتها برشمرد و تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۲۶ عملیات نجات فنی و رهاسازی برای نجات مصدومان محبوس در سوانح (به ویژه تصادفات جادهای) انجام شده است. همچنین ۱۲ نفر به مناطق امن منتقل شده و ۵ نفر نیز از امکان اسکان اضطراری بهرهمند شدند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان امداد و نجات هلال احمر، کبادی در پایان خاطرنشان کرد: در این سلسله عملیاتها، یک هزار و ۳۲۷ نیروی عملیاتی در قالب ۳۶۸ تیم تخصصی با بهرهگیری از تجهیزات کامل، وظیفه امدادرسانی و پاسخگویی به حوادث را بر عهده داشتند.