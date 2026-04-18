سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:
پرداخت ۲ هزار میلیارد مقرری بیمه بیکاری برای ۱۳۷ هزار نفر در جنگ اخیر
سازمان تأمیناجتماعی اعلام کرد: در دوره جنگ تحمیلی اخیر، ۲ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری برای ۱۳۷ هزار نفر مشمول توسط این سازمان پرداخت شد.
به گزارش ایلنا از سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان در گزارشی با عنوان نگاهی بر خدمات و اقدامات آن در جریان جنگ تحمیلی سوم تاکید کرده است که سازمان تأمین اجتماعی از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم، مجموعهای از خدمات بیمهای، درمانی و مالی را به حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش و عموم مردم ارائه داد.
این سازمان به عنوان بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور، طیف گستردهای از خدمات را به ۴۱ میلیون بیمهشده اصلی و تبعی، ۹ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر اصلی و تبعی و کارفرمایان تحت پوشش ارائه میدهد.
خدمات مالی تأمین اجتماعی؛ از واریز عیدی، بیمه بیکاری و مستمری تا پرداخت مطالبات مراکز درمانی
سازمان تأمین اجتماعی در دوره جنگ تحمیلی سوم علاوه بر ارائه خدمات جاری طبق روال، با وجود تصویب افزایش عیدی بازنشستگان براساس مصوبه هیأت دولت، مبلغی بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان بابت عیدی ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر پرداخت کرد.
در این دوره همچنین ۲ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری برای ۱۳۷ هزار نفر مشمول توسط این سازمان پرداخت شد.
براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان جهت تسویه مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و بخش خصوصی، پزشکان، درمانگران، پزشک خانواده، داروخانهها، بخشی از مطالبات شرکت بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز در این دوره صورت گرفت.
صرف هزینهکرد ۷.۵ هزار میلیارد تومان در بخش درمان مستقیم در بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی ملکی سازمان و ۱.۵ هزار میلیارد تومان برای ایفای تعهدات کوتاهمدت نظیر (مرخصی زایمان، هدیه ازدواج، غرامت ایام بیماری، لوازم پزشکی و ...) از دیگر اقدامات تأمین اجتماعی از اسفند تا به امروز را شامل میشود.
سازمان تأمین اجتماعی در ادامه، ۸۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری اسفند به حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر تخصیص داد و این واریزی از روز ۱۹ اسفند و پیش از موعد معمول هر ماه انجام شد.
پرداخت بیش از ۲۰ هزار فقره تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی بلندمدت در نوبت اسفند به بازنشستگان و مستمریبگیران و ارائه تسهیلات خرید اعتباری سریع از ۱۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد تا سقف ۲۰ میلیون تومان به همه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان با همکاری بانک رفاه کارگران نیز در دوره جنگ اخیر انجام شد.
خدمات بیمهای تأمین اجتماعی؛ از تسهیلگری و حمایت از کسب و کارها تا توقف بازرسیها
توقف بازرسیهای کارگاهی غیرضروری، تمدید استحقاق درمان بیمهشدگان تا ۴۵ روز بعد از آخرین بیمهپردازی، تعلیق اجرائیات در روزهای ابتدایی جنگ، تمدید خودکار استحقاق درمان فرزندان پسر بالای ۱۹ سال و توقف بازرسی محلی و تمدید خودکار اعتبار بازرسی کارگران، بخشی از خدمات بیمهای تأمین اجتماعی در جریان جنگ تحمیلی سوم محسوب میشوند.
در این گزارش تصریح شده است؛ در این برهه در زمینه بیمهپردازی بدون نیاز به تمدید کارت هوشمند، تمدید مهلت ارسال لیست بیمه برای کارفرمایان بدون احتساب جرایم قانونی تا ۱۱ فروردین، تسهیل و حمایت حداکثری از کسب و کارها توسط شعب سازمان جهت ارسال لیست بیمه کارگران و تمدید مهلت پرداخت حقبیمه بیمهپردازان گروههای خاص بدون نیاز به قرارداد جدید تا ۱۷ فروردین، توسط سازمان تأمین اجتماعی تسهیلگری شد.
خدمات ویژه درمان؛ اجرای طرح آمادهباش نوروزی
براساس این گزارش، سازمان تأمین اجتماعی ضمن ارائه خدمات جاری حوزه درمان در مراکز ملکی و طرف قرارداد، در قالب طرح آمادهباش نوروزی و برای ارائه کامل خدمات درمانی در تعطیلات نوروز و همزمان با دوره جنگ تحمیلی، بسته جامعی از خدمات و سرویسهای درمانی را به عموم مردم و بیمهشدگان ارائه کرد.
در اجرای طرح آمادهباش نوروزی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی، ثبت یک میلیون و ۵۰۰ هزار مراجعه به مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی، ارائه خدمات به ۳۰ هزار بیمار بستری و انجام ۸ هزار عمل جراحی در دوره جنگ نیز توسط بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی انجام شد.
تسهیل فرایندها و تفویض اختیار تأیید نسخههای دارویی بیماران خاص به داروخانههای منتخب با هدف کاهش رفتوآمد و تسهیل در دریافت خدمات مورد نیاز بیماران خاص، پشتیبانی، پایش و رفع آنی مشکلات سامانههای درمان جهت استمرار دریافت خدمات توسط بیمه شدگان در مراکز طرف قرارداد و استمرار خدمات درمانی عادی و آماده باش کامل برای شرایط اضطرار در پشتیبانی از شبکه درمانی کشور در بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی عمومی، تخصصی و فوقتخصصی در حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی در جریان جنگ تحمیلی سوم در دستور کار قرار داشت.
پایداری خدمات غیرحضوری و ارتباط با ذینفعان در جریان جنگ تحمیلی
تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشور، بخش قابل توجهی از خدمات خود را برای ذینفعان در قالب خدمات غیرحضوری ارائه میدهد؛ ارائه مستمر ۶۷ خدمت پرمراجعه به صورت برخط جهت تسهیل دسترسی مخاطبان در دوره جنگ به شکل غیرحضوری و پایدار از طریق سامانه خدمات غیرحضوری و برنامه موبایلی تأمین من و سایر درگاههای اینترنتی صورت گرفت.
علاوه بر استمرار فعالیت و ارائه خدمات حضوری واحدهای اجرایی در حوزه درمان و بیمهای (شعب) در سطح کشور، پاسخگویی شبانهروزی و مستمر جهت ارائه مشاوره و ثبت و پیگیری درخواستهای ذینفعان توسط مرکز تماس ۱۴۲۰ با ثبت بیش از ۵۰۰ هزار تماس در طول جنگ و پایش شبانهروزی و پایداری کلیه سامانههای بیمهای و درمانی، بخشی از خدمات پایدار غیرحضوری تأمین اجتماعی در اسفند سال گذشته و فروردین ماه سالجاری به شمار میروند. تأثیرگذاری توسعه خدمات الکترونیک و هوشمند سازمان تأمین اجتماعی در شرایط عادی کشور و به صورت ویژه در وضعیتهای بحرانی و جنگی بارز و مشهود است.
برگزاری جلسات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سطح ستاد سازمان و ادارات کل و مدیریتهای درمان استانی، بازدیدهای میدانی مدیرعامل، قائم مقام و معاونین سازمان در واحدهای سطح کشور جهت نظارت و بررسی نحوه فعالیت و خدمترسانی در طول جنگ استمرار داشت.
همچنین سازمان در حوزه ارتباطات و اطلاعرسانی، با همکاری مستقیم و مستمر با رسانهها و با استفاده از همه ابزارهای اطلاعرسانی، به صورت مستمر و بههنگام محتوای مورد نیاز خبری، آموزشی، مشاورهای را به عموم مردم بهویژه ذینفعان سازمان در طول جنگ تحمیلی ارائه داد.