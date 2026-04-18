هشدار درباره خطر افت قند خون در سالمندان دیابتی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به چالش‌های تغذیه‌ای سالمندان مبتلا به دیابت، فشارخون بالا و چربی خون، بر نقش کلیدی کنترل وزن، مصرف متعادل کربوهیدرات تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، احمد اسماعیل‌زاده مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به چالش‌های تغذیه‌ای سالمندان مبتلا به دیابت، فشارخون بالا و چربی خون، بر نقش کلیدی کنترل وزن، مصرف متعادل کربوهیدرات و پرهیز از نمک و چربی‌های حیوانی اشاره کرد و گفت: سالمندانی که دیابت دارند و انسولین تزریق می‌کنند، نخستین گام مهم، کنترل وزن است. اگر وزن بالایی دارند، باید حجم غذای مصرفی را محدود کرده و به میزان کربوهیدرات دریافتی دقت ویژه‌ای داشته باشند.

وی افزود: مصرف قند‌های ساده مانند نوشابه‌های صنعتی، آبمیوه‌های صنعتی، بستنی، کیک و کلوچه باید به حداقل ممکن برسد. به جای آن، کربوهیدرات دریافتی باید از غلات کامل مانند برنج و نان سبوس‌دار و بیسکویت‌های حاوی سبوس تأمین شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه با هشدار درباره خطر افت قند خون در سالمندان دیابتی انسولینی گفت: همان اندازه که قند خون بالا خطرناک است، افت قند نیز می‌تواند مرگبار باشد. متأسفانه دیده می‌شود برخی سالمندان انسولین خود را سر وقت تزریق می‌کنند، اما به دلیل بی‌اشت‌هایی (مثلاً در وعده شام) غذا نمی‌خورند و دچار افت شدید قند خون شبانه می‌شوند که تهدیدکننده زندگی است؛ بنابراین حتماً باید متناسب با مقدار انسولین تزریق شده، کربوهیدرات کافی وارد بدن شود و این موضوع باید توسط کارشناس تغذیه تنظیم گردد.

اسماعیل‌زاده در خصوص پرفشاری خون و چربی خون بالا در سالمندان نیز گفت: کنترل وزن، تحرک بدنی کافی و کاهش مصرف چربی‌های حیوانی (کره، گوشت‌های پرچرب، لبنیات پرچرب) ضروری است. روغن مصرفی باید از نوع گیاهی (مثل روغن ماهی یا روغن‌های مایع گیاهی) باشد، اما در مصرف آن هم نباید زیاده‌روی کرد.

وی تأکید کرد: برای کنترل فشارخون، گنجاندن میوه، سبزی و لبنیات در برنامه غذایی، اجتناب از نمک زیاد و همچنین پرهیز از غذا‌های دارای نمک پنهان مانند پنیر شور، انواع کنسرو‌ها و فست‌فود‌ها الزامی است.

اسماعیل‌زاده در پایان، کنترل وزن را سردمدار همه راهکار‌ها دانست و گفت: اگر سالمندان وزن خود را کاهش دهند، می‌توانند فشار خون، قند و چربی خون خود را تا حدود زیادی کنترل کرده و از ابتلا به بیماری‌های مزمن جلوگیری کنند.

