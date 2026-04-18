امروز آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۴۰۵
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۴۰۵ امروز به پایان میرسد.
به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: تا کنون بیش از ۸۷ هزار نفر از متقاضیان دکتری نمیه متمرکز ۱۴۰۵ انتخاب رشته کردهاند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فرصت زمانی انتخاب رشته امشب به پایان میرسد و این مهلت تمدید نمیشود.
در این مرحله، هر متقاضی مجاز، میتواند حداکثر ۵۰ کدرشته محل متناسب با مجموعه امتحانی خود را انتخاب کند.
متقاضیان برای انتخاب رشته به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.