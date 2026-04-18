ضرورت توجه جدی به تأمین منابع ریالی و ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی
سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو بر ضرورت توجه جدی به تأمین منابع ریالی و ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان غذا و دارو، علی علیزاده در جلسهای با انجمنهای تخصصی تجهیزات پزشکی، موضوع رفع تعهدات، قیمتگذاری، توسعه و تکمیل پوشش بیمه پایه و مشکلات در زنجیره توزیع تجهیزات پزشکی را از مهمترین موضوعات این حوزه دانست و اظهار کرد: این موضوعات در شرایط کنونی اولویت حوزه تجهیزات پزشکی هستند.
وی با اشاره به اهمیت سیاستهای تأمین افزود: در شرایط جدید، لازم است در خصوص نحوه تأمین تجهیزات و قیمت گذاری و پیگیری اعمال پوشش بیمه، با نگاه کارشناسی و از طریق مشورتهای تخصصی تصمیمگیری شود.
علیزاده با تأکید بر نقش کلیدی کمیسیون قیمت تصریح کرد: موضوع قیمتگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. در شرایط حاضر، صرفنظر از قرار گرفتن ارز تجهیزات در تالار یک یا دو، نیاز به منابع ریالی افزایش مییابد و این مسئله باید بهطور جدی مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو با پیگیریهای مستمر و موثر، تامین ارز را به صورت مناسب و پایدار مدیریت و اجرایی کرده است اما در صورتی که موضوع تامین ریال شرکتها چه از منظر بحث هزینهای و چه سرمایه در گردش تدبیر مناسبی اتخاذ نشود و به موضوع نقدینگی توجه کافی صورت نگیرد، تامین در این حوزه با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
سرپرست ادارهکل تجهیزات و ملزومات سازمان غذا و دارو با تأکید براینکه پیگیری و اهتمام فعالیت این حوزه در برگزاری جلسات مستمر با انجمن های تخصصی حوزه تجهیزات پزشکی نقش موثری در پیگیری امور و حل دقیق و موثر مشکلات موجود ایفا خواهد کرد و امیدوارم با اهتمام عزیزان این استمرار و همراهی به صورت منظم و با برنامه ادامه یابد.