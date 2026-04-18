«محمد جمالیان» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره بازسازی مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستانی آسیب‌دیده در جنگ اخیر گفت: آواربرداری‌ها انجام شده و در مرحله بعدی ارزیابی‌های اولیه از خسارات وارده هم صورت گرفته است. البته آسیب وارده به اکثریت مراکز درمانی جزیی و در حد شکسته شدن در و شیشه بود که تعمیرات آن‌ها انجام شده است.

او درباره وضعیت بیمارستان‌هایی که در جنگ آسیب کامل دیده و از مدار خدمت خارج شده‌اند هم عنوان کرد: این گروه از مراکز در انتظار تأمین بودجه هستند تا کار بازسازی آن‌ها شروع شود. از طرف دیگر تعدادی از آمبولانس‌ها هم دچار آسیب شده بودند که برخی از آن‌ها به این دلیل که قابل استفاده مجدد نبودند جایگزین شدند. برخی از آن‌ها تنها نیاز به تعمیر داشتند که اقدامات لازم صورت گرفت. همچنین تعدادی از پایگاه‌های اورژانس کشور آسیب دیده بودند که اکثریت آن‌ها تعمیرات‌شان انجام شده و به مدار خدمت بازگشته‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: ارزیابی دقیق ریالی از خسارات وارده را هنوز نداریم. ضمن اینکه هنوز جنگ هم به پایان نرسیده، به همین علت کار بازسازی بیمارستان‌هایی که با آسیب‌های جدی‌تر مواجه بوده‌اند مانده است. اما پیگیر هستیم که اقدامات لازم هرچه سریع‌تر انجام شود تا مراکزی که تخلیه شده و فعال نیستند هرچه سریع‌تر خدمات خود را از سر بگیرند.

او درباره فشار وارد شده بر سایر مراکز درمانی به دنبال تخریب و غیرفعال شدن تعدادی از مراکز درمانی بیمارستانی توضیح داد: وضعیت مدیریت شده است و براساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده در همه‌ی شهرستان‌هایی که مراکز درمانی‌شان آسیب دیده، ارائه‌ی خدمت توسط سایر مراکز دیگر جبران شده است. با این حال حقیقت آن است که از مدار خارج شدن بیمارستانی که فضای استانداردی را برای یک شهرستان فراهم کرده، باعث ورود فشار به سایر بیمارستان‌ها می‌شود مثلا تعداد تخت‌های خدمت در یک مرکز بیمارستانی افزایش می‌یابد، پرسنل سایر بیمارستان‌ها هم تحت فشار قرار می‌گیرند اما تلاش همه آن است که ارائه خدمت به مردم قطع نشود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اهمیت حمله به «توفیق دارو» و «موسسه رازی» که اقدام به تولید واکسن در داخل کشور می‌کردند، اضافه کرد: ترمیم آسیب وارده به این دو مرکز بیش از مراکز درمانی زمان‌بر است. با این حال از اولین روزی که این دو مرکز مورد حمله قرار گرفتند، دولت دستور واردات داروها و واکسن‌هایی را داد که این دو مرکز تولید می‌کردند. در حال حاضر اقدامات اداری در این زمینه انجام شده است و واردات این اقلام دارویی احتمالاً تا پایان این ماه انجام می‌شود، بنابراین از این نظر جای نگرانی وجود ندارد.

