پیام فراجا به مناسبت روز ارتش

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است: ۲۹ فروردین، روزی تاریخی و آشنا برای مردم غیور، شجاع و ولایی جمهوری اسلامی ایران است؛ روزی که معمار کبیر انقلاب اسلامی، آن را مزین به نام مبارک ارتش پر افتخار و قهرمان نامگذاری نمودند تا برای همیشه تاریخ، این مدال افتخار، بر بلندای غرور این مرزو و بوم، درخشان بماند.



تاریخ گواه این واقعیت است که روز ارتش، روز مردانی است که قامتشان را سپر آرامش ملت کرده‌اند؛ روز دل‌هایی که هر تپشش عهدی است با فرمانده معظم کل قوا؛ عهدی برای پاسداری از خاک پاک، مرزهای امن، و آرامش نسل‌های فردا.



فرماندهی انتظامی کشور، این روز میمون و مبارک را به همرزمان دلاور و مقتدر خود تبریک و تهنیت عرض نموده، عزت روز افزون شان را در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج)، از خداوند منان مسئلت می‌نماید.