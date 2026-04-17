آماده باش هلال احمر استان تهران در پی وقوع زمین لرزه ۴.۱ ریشتری در بومهن

به گزارش ایلنا، شاهین فتحی، مدیرعامل هلال احمر استان تهران گفت: دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر بومهن تهران را لرزاند.

وی ادامه داد: در پی این زمین‌لرزه تیم های امدادونجات هلال‌احمر برای ارزیابی به نزدیک کانون زلزله اعزام شدند‌.

فتحی تصریح کرد: تمامی امدادگران، پایگاه ها، خانه های هلال و شعب هلال احمر استان تهران در آمادگی کامل هستند.





