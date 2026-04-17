آماده باش هلال احمر استان تهران در پی وقوع زمین لرزه ۴.۱ ریشتری در بومهن

مدیرعامل هلال احمر استان تهران از آماده باش پایگاههای هلال احمر استان تهران در پی وقوع زلزله ۴.۱ ریشتری در بومهن خبر داد.

به گزارش ایلنا، شاهین فتحی، مدیرعامل هلال احمر استان تهران گفت: دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر بومهن تهران را لرزاند.

وی ادامه داد: در پی این زمین‌لرزه تیم های امدادونجات هلال‌احمر برای ارزیابی به نزدیک کانون زلزله اعزام شدند‌.

فتحی تصریح کرد: تمامی امدادگران، پایگاه ها، خانه های هلال و شعب هلال احمر استان تهران در آمادگی کامل هستند. 


 

