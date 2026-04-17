پویش «ایران ما»؛ میدان خدمت و صحنه همبستگی
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: سرمایه اصلی هلالاحمر، اعتماد و همدلی مردم است و این پشتوانه مردمی، نقش تعیینکنندهای در موفقیت عملیاتهای امدادی و خدماترسانی دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند با اشاره به اهمیت نقش مردم در مدیریت بحرانها و ارتقای تابآوری ملی، از آغاز و گسترش پویش ملی «جبهه مردمی ایران ما» خبر داد و افزود: این پویش با هدف سازماندهی ظرفیتهای مردمی در حوزههایی نظیر امداد و نجات، خدمات درمانی، آموزش همگانی، پشتیبانی، فعالیتهای فرهنگی و رسانهای و همچنین تقویت سلامت روانی جامعه طراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در این عرصه میتواند به کاهش آسیبها، افزایش آمادگی در برابر بحرانها و تقویت همبستگی ملی منجر شود و زمینهساز ارتقای کارآمدی در امدادرسانی و خدماترسانی در سطح کشور باشد.
رئیس جمعیت هلالاحمر، «جبهه مردمی ایران ما» را بستری برای تجلی روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و عشق به میهن توصیف کرد و گفت: هر ایرانی با هر توانمندی میتواند در این حرکت ملی نقشآفرینی کند و سهمی در خدمت به همنوعان خود داشته باشد.
کولیوند همچنین از تمامی اقشار جامعه، بهویژه متخصصان، نخبگان، فعالان رسانهای، کادر درمان، مهندسین، مربیان و جوانان دعوت کرد تا با پیوستن به این پویش، در مسیر خدمترسانی، تقویت غرور ملی و افزایش آمادگی کشور در برابر حوادث و بحرانها مشارکت فعال داشته باشند.
وی در پایان تأکید کرد: امید است با اتکال به خداوند متعال و با همراهی مردم، اهداف انساندوستانه هلالاحمر با موفقیت بیشتری دنبال شود و شاهد تقویت سرمایه اجتماعی در کشور باشیم.
گفتنی است در فراخوان این پویش مردمی آمده است: هموطنان عزیز، با هر تخصصی کنار مردم هستیم؛ از شما دعوت میشود به جبهه مردمی ایران ما بپیوندید.