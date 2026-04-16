۳ مأمور پلیس در سراوان به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعتی پیش افراد مسلح به سمت خودروی گشت پلیس یگان امداد شهرستان سراوان که در حال انجام مأموریت و تأمین امنیت شهروندان بود، تیراندازی کردند. در این حادثه تلخ، سه نفر از مدافعان امنیت به شهادت رسیدند.

به گفته پلیس، پیگیری‌ها برای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام بزدلانه همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی به‌زودی اعلام خواهد شد.

