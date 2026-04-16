خدمات رایگان اتوبوسرانی تهران در ایام تعطیلی موقت ایستگاه‌ مترو بسیج و آهنگ

به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در راستای تعهد به رفاه شهروندان و تسهیل تردد ایمن، با صدور اطلاعیه‌ای از تقویت گسترده ناوگان اتوبوسرانی برای جبران تعطیلی ایستگاه‌های بسیج و آهنگ در خط ۷ مترو - از امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۵- به مدت ۱۵ روز جهت راه‌اندازی ایستگاه تختی خبر داد.

بر این اساس، شرکت واحد ضمن استقرار بیش از ۴۰ دستگاه اتوبوس در ایستگاه‌های بسیج و آهنگ از ساعت ۵:۳۰ صبح تا ۲۳:۰۰ شب، خطوط عبوری و منتهی به این ایستگاه‌ها و همچنین خطوط ۲ و ۳ تندرو را تقویت کرد تا پوشش کامل و بدون وقفه‌ای برای تردد مسافران فراهم شود.

خدمات در این مقطع کاملاً رایگان بوده و با هدف تسهیل حداکثری جابجایی شهروندان و حفظ جریان ترافیک عمومی برنامه ریزی شده است.

