خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خدمات رایگان اتوبوسرانی تهران در ایام تعطیلی موقت ایستگاه‌ مترو بسیج و آهنگ

خدمات رایگان اتوبوسرانی تهران در ایام تعطیلی موقت ایستگاه‌ مترو بسیج و آهنگ
کد خبر : 1774085
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: تمهیداتی برای تسهیل در تردد شهروندان با اتوبوس در ایام اجرای عملیات عمرانی در مترو و تعطیلی موقت ایستگاه‌های مترو بسیج و آهنگ اندیشیده شده است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در راستای تعهد به رفاه شهروندان و تسهیل تردد ایمن، با صدور اطلاعیه‌ای از تقویت گسترده ناوگان اتوبوسرانی برای جبران تعطیلی ایستگاه‌های بسیج و آهنگ در خط ۷ مترو - از امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۵- به مدت ۱۵ روز جهت راه‌اندازی ایستگاه تختی خبر داد. 

بر این اساس، شرکت واحد ضمن استقرار بیش از ۴۰ دستگاه اتوبوس در ایستگاه‌های بسیج و آهنگ از ساعت ۵:۳۰ صبح تا ۲۳:۰۰ شب، خطوط عبوری و منتهی به این ایستگاه‌ها و همچنین خطوط ۲ و ۳ تندرو را تقویت کرد تا پوشش کامل و بدون وقفه‌ای برای تردد مسافران فراهم شود. 

خدمات در این مقطع کاملاً رایگان بوده و با هدف تسهیل حداکثری جابجایی شهروندان و حفظ جریان ترافیک عمومی برنامه ریزی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار