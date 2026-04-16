همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌اندازی ۱۶۷ خانه تکافل اجتماعی در سرای محلات ۱۳ منطقه پایتخت

راه‌اندازی ۱۶۷ خانه تکافل اجتماعی در سرای محلات ۱۳ منطقه پایتخت
معاون رفاه و مشارکت‌های اجتماعی در خصوص راه‌اندازی خانه‌های تکافل گفت: از تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۴ ماموریت راه اندازی خانه‌های خدمات اجتماعی (خانه تکافل) و کانون‌های جهادی ذیل آن در سرای محلات به اداره تسهیلگری اجتماع محور واگذار شده است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا اشراقی معاون رفاه و مشارکت‌های اجتماعی در خصوص راه‌اندازی خانه‌های تکافل گفت: از تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۴ ماموریت راه اندازی خانه‌های خدمات اجتماعی (خانه تکافل) و کانون‌های جهادی ذیل آن در سرای محلات به اداره تسهیلگری اجتماع محور واگذار شده است. 

اشراقی خاطرنشان کرد: این اداره با توجه به آغاز جنگ رمضان و شرایط خاص شهر تهران با پیگیری مکرر و همکاری و همت مدیران مراکز خدمات اجتماعی مناطق ۲۲گانه و همچنین هماهنگی مدیران ستاد راهبری مناطق ۲۲گانه موفق شد با انتشار فراخوان عمومی و دعوت از تمامی گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردم نهاد، کنشگران اجتماعی، داوطلبان محلی، سمن ها، خیرین، نیکوکاران و فعالان حوزه اجتماعی و فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم ۷۶۳ نفر علاقمند فعالیت افتخاری و داوطلبانه را شناسایی و به مناطق جهت بررسی در شورای ارزیابی معرفی کند. 

به گزارش شهر، وی افزود: به لطف خداوند متعال و حمایت‌های عبدالمجید رحمانی مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی و اهتمام و تلاش بی‌وقفه مدیران و کارشناسان چه در سازمان و چه در ستاد راهبری محلات شهر تهران، طی ۴۰ روز ۱۶۷ خانه تکافل اجتماعی در سرای محلات ۱۳ منطقه پایتخت راه اندازی شد که اکنون در حال فعالیت میدانی در محلات هستند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
