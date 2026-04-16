به گزارش ایلنا، حمیدرضا اشراقی معاون رفاه و مشارکت‌های اجتماعی در خصوص راه‌اندازی خانه‌های تکافل گفت: از تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۴ ماموریت راه اندازی خانه‌های خدمات اجتماعی (خانه تکافل) و کانون‌های جهادی ذیل آن در سرای محلات به اداره تسهیلگری اجتماع محور واگذار شده است.

اشراقی خاطرنشان کرد: این اداره با توجه به آغاز جنگ رمضان و شرایط خاص شهر تهران با پیگیری مکرر و همکاری و همت مدیران مراکز خدمات اجتماعی مناطق ۲۲گانه و همچنین هماهنگی مدیران ستاد راهبری مناطق ۲۲گانه موفق شد با انتشار فراخوان عمومی و دعوت از تمامی گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردم نهاد، کنشگران اجتماعی، داوطلبان محلی، سمن ها، خیرین، نیکوکاران و فعالان حوزه اجتماعی و فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم ۷۶۳ نفر علاقمند فعالیت افتخاری و داوطلبانه را شناسایی و به مناطق جهت بررسی در شورای ارزیابی معرفی کند.

به گزارش شهر، وی افزود: به لطف خداوند متعال و حمایت‌های عبدالمجید رحمانی مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی و اهتمام و تلاش بی‌وقفه مدیران و کارشناسان چه در سازمان و چه در ستاد راهبری محلات شهر تهران، طی ۴۰ روز ۱۶۷ خانه تکافل اجتماعی در سرای محلات ۱۳ منطقه پایتخت راه اندازی شد که اکنون در حال فعالیت میدانی در محلات هستند.

