انتخاب رشته بیش از ۸۰ هزار نفر از متقاضیان دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، علیرضا کریمیان افزود: مهلت انتخاب رشته دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۵.۲۹ فروردین به پایان می‌رسد.

در این مرحله هر متقاضی مجاز، می‌تواند حداکثر ۵۰ کدرشته‌محل متناسب با مجموعه امتحانی خود را انتخاب و در فرم انتخاب رشته درج کند.

به گزارش صدا و سیما، متقاضیان برای انتخاب رشته می‌توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. sanjesh.org فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند.

