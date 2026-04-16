خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتخاب رشته بیش از ۸۰ هزار نفر از متقاضیان دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۵

کد خبر : 1774077
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تا کنون بیش از ۸۰ هزار نفر از متقاضیان دکتری نمیه متمرکز ۱۴۰۵ انتخاب رشته کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، علیرضا کریمیان افزود: مهلت انتخاب رشته دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۵.۲۹ فروردین به پایان می‌رسد. 

در این مرحله هر متقاضی مجاز، می‌تواند حداکثر ۵۰ کدرشته‌محل متناسب با مجموعه امتحانی خود را انتخاب و در فرم انتخاب رشته درج کند. 

به گزارش صدا و سیما، متقاضیان برای انتخاب رشته می‌توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. sanjesh.org فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار