به گزارش ایلنا، کمیته مشورتی اداره‌ کل حفاظت محیط زیست مازندران با رویکردی موضوع‌محور و ترکیب منعطف، در راستای شبکه‌سازی و تقویت مشارکت نهادهای علمی و مدنی شکل گرفته است. این ساختار مشورتی تلاش دارد با جلب مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌گیری از رویکردهای میان‌رشته‌ای، فرایند تصمیم‌سازی محیط‌زیستی را در سطوح مختلف تقویت کند.

در این نشست، محورهای کلیدی شامل «تطبیق برنامه عمل حفاظت خرس قهوه‌ای با ساختارهای اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی استان» و «استانداردسازی سایت‌های تکثیر و پرورش حیات وحش» مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. اعضای نشست بر ضرورت رفع تعارضات میان خرس قهوه‌ای و جوامع محلی، ارتقای استانداردهای فنی در سایت‌های «سمسکنده» (مخصوص گوزن قرمز) و «دشت‌ناز» (مخصوص گوزن زرد)، و همچنین تدوین برنامه‌های اجرایی برای بازوحشی‌سازی گوزن قرمز تأکید کردند.

محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در این نشست، ضمن تأکید بر تداوم فرآیند مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت صاحب‌نظران، بیان کرد دیدگاه‌های ارائه‌شده جهت تدقیق و بومی‌سازی برنامه عمل گونه‌های گوزن زرد و خرس قهوه‌ای و تدوین برنامه عمل گونه گوزن قرمز، استانداردسازی مراکز تکثیر گونه‌های گوزن قرمز و گوزن زرد در پناهگاه‌های حیات وحش سمسکنده و دشت ناز با رویکرد مشارکتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر اصل شفاف‌سازی، گفت‌وگوی مؤثر و مشارکت فعال ذی‌نفعان، استمرار جلسات کمیته مشورتی را یکی از راهبردهای اثربخش خود برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از مناطق چهارگانه و گونه‌های جانوری تحت مدیریت استان می‌داند.

