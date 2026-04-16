سخنگوی فراجا:
حماسه یگان تکاوری پلیس در اصفهان از یادرفتنی نیست
به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا با تاکید بر اینکه امنیت، عهد ما با مردم است، عهدی که هرگز ترک نمیشود، گفت: برای پلیس تفاوتی ندارد که تهدید در کوهستان رخ دهد یا در آسمان؛ در قلب شهر باشد یا در دورترین بیابان. ما شریانهای حیات اجتماعی را پاسداری میکنیم، زیرا این امنیت است که زیربنای فرهنگ، اقتصاد و سلامت روانی ملت را مستحکم میکند.
وی در یادداشتی به عملکرد موفق و هیجانانگیز یگان تکاوری پلیس در اصفهان اشاره کرد و افزود: مأموریت اصلی این یگان، مبارزه با اشرار، انواع قاچاق و تروریسم و تأمین امنیت مناطق کمجمعیت، بیابانی و محورهای دورافتاده است.
بنا بر اعلام سایت پلیس، در ادامه یادداشت آمده است:
یگان تکاوری بلافاصله پس از اطلاع و مشاهده هواپیماهای آمریکایی در اصفهان، طبق اصول شناختهشده دفاعی و مبتنی بر الگوی واکنش سریع چندلایه، وارد فاز عملیاتی شد.
اگرچه این یگان ذاتاً برای عملیات ضدقاچاق، مقابله با گروههای پرخطر و ایجاد چتر امنیتی در پهنههای پیرامونی کشور سازماندهی شده است، اما فلسفهی وجودی پلیس در ایران، محدود به مأموریتهای خطی و تعریفشده نیست؛ ما تنها یک اصل را میشناسیم: صیانت از امنیت ملی و آرامش روانی جامعه.
پلیس سالهاست بر پایهی معماری نوین امنیت اجتماعی، عمل میکند؛ معماریای که در آن مرزبانی فیزیکی و اپتیکی، عملیات تخصصی، مدیریت بحران، امنیت روانی جامعه و حتی پایداری فرهنگی در برابر تهدیدات نوظهور در یک ساختار یکپارچه ایفای نقش میکنند.
در همین چارچوب، ورود هرگونه تهدید، فارغ از ماهیت، موقعیت یا سطح پیچیدگی، در حکم تعرض به پیکرهی امنیت عمومی تلقی میشود.
در عملیات اخیر، یگان تکاوری پس از انجام ارزیابی ریسک و ثبت دادههای مختلف، با رعایت کامل قواعد درگیری و در هماهنگی با مرکز فرماندهی، اقدام به خنثیسازی تهدید نمود؛ پرندههای متجاوز، منهدم شدند و خطر از سر مناطق پیرامونی و جمعیتهای نزدیک دور شد.
فراجا بر این باور است که امنیت یک مفهوم تکبعدی نیست؛ تلفیقی است از آرامش اجتماعی، انسجام فرهنگی، اقتدار قانونی و آمادگی عملیاتی.