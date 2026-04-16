دستگیری مهمانی که ۱۵۰ گرم طلا را از منزل میزبان دزدید
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری زنی که با همدستی شوهرش ۱۵۰ گرم طلای یکی از شهروندان آوجی را دزدیده بود خبر داد و گفت: طلاهای کشف شده پس از تکمیل مراحل قانونی به مالباخته تحویل شد.
به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی استان قزوین در تشریح این خبر گفت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت طلاجات از منزل وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان آوج قرار گرفت.
وی افزود: با حضور مأموران در محل وقوع سرقت و آغاز تحقیقات تخصصی، مالباخته اعلام کرد پس از سرکشی از محل نگهداری طلاجات خود متوجه فقدان و سرقت آنها شده است.
فرمانده انتظامی استان قزوین در ادامه بیان کرد: با بررسی آثار به جای مانده در محل وقوع سرقت و استفاده از شیوهها و شگردهای پلیسی، هویت سارقان که از بستگان مالباخته و به عنوان مهمان در منزل وی رفت و آمد داشتند، شناسایی شد.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه متهمان پس از دستگیری در بازجوییهای فنی به بزه انتسابی با همکاری همسرش اعتراف کرده و در بازرسی از منزل آنان ۱۵۰ گرم طلای مسروقه کشف شد، خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام قضایی، طلاهای مکشوفه به صاحب آن تحویل شد.
به گزارش سایت پلیس، وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری طلاجات و اشیای قیمتی در منزل و محلهای قابل دسترس خودداری نمایند.