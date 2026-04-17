انتقال ۱۱۴ هزار مصدوم در طرح سلامت نوروزی/ انجام بیش از ۱۵۰ هزار عمل جراحی اورژانسی و الکتیو

«میثم فراهانی» رئیس حوزه ریاست سازمان اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گزارشی از عملکرد اورژانس پیش‌بیمارستانی در طرح سلامت نوروزی سال ۱۴۰۵ (از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین) ارائه داد.

او با اشاره به تعداد تماس‌های اورژانس در این مدت افزود: از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین ۷۴۷ هزار و ۹۵۷ تماس با سامانه ۱۱۵ برقرار شده است. همچنین تعداد کل مأموریت‌های اورژانس ۱۱۵ طی این مدت ۱۹۰ هزار و ۳۱۶ مورد بوده است.

رئیس حوزه ریاست سازمان اورژانس کشور با اشاره به عملکرد نیروهای احیا اظهار داشت: در حوزه‌ی رسیدگی به بیماران حیاتی، تیم‌های اورژانس موفق به انجام ۱۲۵ مورد احیای قلبی – ریوی موفق شده‌اند که منجر به بازگشت علائم حیاتی بیماران شده است.

فراهانی درباره انتقال مصدومان نیز توضیح داد: در طول طرح سلامت نوروزی، حدود ۱۱۴ هزار و ۲۸۵ مصدوم توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس حوزه ریاست سازمان اورژانس کشور با اشاره به فعالیت مراکز درمانی کشور در این ایام اظهار کرد: مراکز درمانی کشور نیز در طول طرح سلامت نوروزی ۵۵ هزار و ۲۰۲ عمل جراحی اورژانسی و ۹۶ هزار و ۱۷۳ عمل جراحی الکتیو انجام داده‌اند.

