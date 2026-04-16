ترافیک روان صبحگاهی در معابر پایتخت

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز جامع اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق، بزرگراه‌های آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی عادی و روان است.

مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، ترافیک عادی و روان است.

مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک عادی و روان است.

پلیس راهور تهران بزرگ توصیه می‌کند: سرعت‌های بالا در هنگام رانندگی متأسفانه مسبب حادثه‌ای تلخ و ناگوار است.

رانندگان لطفا در صورت خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنید.

