سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:
مدارس از ابتدای اردیبهشت تا اطلاع ثانوی مجازی شد
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: با توجه به تصمیم وزارت آموزش و پرورش نحوه فعالیت مدارس از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵ در همه مقاطع و پایهها در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی و غیرحضوری خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی فرهادی با بیان اینکه هرگونه تغییر در این تصمیم و آغاز فعالیت حضوری دانشآموزان در مدارس از سه روز قبل به اطلاع دانشآموزان و والدین خواهد رسید گفت: بستر لازم برای تحصیل دانش آموزان در بستر سکوی شاد و مدرسه تلویزیونی ایران فراهم شده است.