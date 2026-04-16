سامانه جدید بارشی در راه است

به گزارش ایلنا، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری هواشناسی، روز پنجشنبه، ۲۷ فروردین، در برخی نقاط شمال شرق و ارتفاعات البرز بارش پراکنده پیش بینی می‌شود و روز جمعه، ۲۸ فروردین، در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است.

از بعد از ظهر شنبه، ۲۹ فروردین، با ورود سامانه بارشی جدید در برخی مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب بارندگی آغاز خواهد شد و روز یکشنبه، ۳۰ فروردین، گستره بارش علاوه بر این مناطق در بخش‌هایی از مرکز استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، زاگرس مرکزی و سواحل مرکزی و غربی دریای خزر را نیز فرا خواهد گرفت. این سامانه روز دوشنبه، ۳۱ فروردین، با شدت بیشتر در این مناطق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

بر این اساس دمای هوا از پنجشنبه تا یکشنبه (۲۷ تا ۳۰ فروردین) در نوار شمالی کشور بطور محسوسی افزایش خواهد یافت.

روزهای پنجشنبه و جمعه در شمال شرق، شرق و مرکز و روز شنبه در شمال غرب، غرب و جنوب غرب و روز یکشنبه در بیشتر مناطق کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد گردوخاک پیش بینی می‌شود.

امروز دریای خزر، خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

