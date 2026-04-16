دانشجویان تکمیل کننده نظم و پایداری امنیت
مدیرکل آموزش همگانی فراجا با تشریح نقش دانشجویان در پایداری نظم و امنیت دانشگاهی در شرایط اضطرار، گفت: این قشر، بهعنوان جامعه نخبه و تحلیلگر، واجد ظرفیت اثرگذاری مستقیم بر مدیریت ریسک، جریان اطلاعات و آرامسازی محیطهای علمی هستند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اولادی تصریح کرد: این نقش، یک کارکرد مکمل برای سازوکارهای انتظامی و امدادی محسوب میشود.
وی در توضیح نقش دانشجو در ایام بحران افزود: در زمان بحران، رفتارهای مبتنی بر تحلیل، تبعیت از دستورالعملهای ایمنی، و دقت در پردازش اطلاعات اهمیت ویژهای دارد.
مدیرکل آموزش همگانی فراجا همچنین بر آرامسازی محیطهای دانشگاهی تأکید کرد و گفت: دانشگاهها در ایام اضطرار نیازمند محیطی پایدار، منظم و قابل پیشبینی هستند.
به گفته وی، مدیریت صحیح تجمعات، رعایت مقررات خوابگاهی، هدایت همدانشجویان به مسیرهای امن و پرهیز از رفتارهای هیجانی، از مهمترین مؤلفههای حفظ ثبات محیط علمی است.
وی با اشاره به بعد مهم مسئولیت اخلاقی در کنار مسئولیت قانونی افزود: بخش عمدهای از نظم اجتماعی بر پایه مسئولیت اخلاقی افراد شکل میگیرد.
به گفته وی دانشجویان با رعایت اصول حرفهای، احتیاط در بازنشر اطلاعات و توجه به پیامدهای رفتاری، میتوانند در کنترل تنشها و جلوگیری از اختلال در نظم عمومی نقش کلیدی داشته باشند.
به گزارش سایت پلیس، اولادی در پایان یادآور شد: ارتقای همکاری ساختارمند بین دانشگاه و فراجا، یک ضرورت علمی برای افزایش تابآوری اجتماعی است.