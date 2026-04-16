اطلاعیه آموزش و پرورش در خصوص دسترسی به خدمات الکترونیک

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات در خصوص دسترسی به سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در متن اطلاعیه آمده است: «قابل توجه کاربران و مخاطبان خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش، با عنایت به برنامه انجام تغییرات در زیرساخت مرکز داده وزارت آموزش و پرورش، دسترسی به سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش از ساعت ۲۳ روز چهارشنبه مورخ ۲۶/ ۱۴۰۵/۰۱ لغایت ساعت ۲۳ روز شنبه مورخ ۲۹/ ۱۴۰۵/۰۱ دچار اختلال خواهد بود. از همکاری و صبوری کاربران گرامی متشکریم.

شایان ذکر است؛ خدمات شبکه آموزشی شاد در بازه زمانی مذکور به طور کامل برقرار است و کلاس‌های مجازی مطابق برنامه اعلامی مدارس برگزار می‌گردد.»

