هشدار درباره عوارض مصرف خودسرانه مسکنها
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراوردههای سلامت با تأکید بر لزوم تحویل محدود داروهای مسکن بدون نسخه گفت: داروسازان با رعایت اصول علمی در توزیع دارو نقش کلیدی در حفظ سلامت بیماران و پایداری زنجیره تأمین ایفا میکنند.
به گزارش ایلنا، نازیلا یوسفی با بیان اینکه ایبوپروفن و سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی علیرغم کارایی مناسب در تسکین درد در صورت مصرف نادرست میتوانند عوارض جدی به همراه داشته باشند اظهار داشت: عوارض گوارشی از جمله زخم معده و خونریزی گوارشی از شایعترین پیامدهای مصرف خودسرانه این گروه دارویی است.
وی با هشدار درباره عوارض قلبی عروقی کلیوی و کبدی ناشی از مصرف طولانیمدت مسکنها افزود: افزایش خطر سکته قلبی و مغزی نارسایی حاد کلیه و واکنشهای آلرژیک شدید از جمله عوارضی است که در مصرف دوزهای بالا و بدون نظارت پزشک مشاهده میشود.
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراوردههای سلامت درباره خطر پنهان مصرف طولانیمدت مسکنها توضیح داد سرکوب درد و پنهان شدن علائم بیماری زمینهای میتواند منجر به تأخیر در تشخیص بهموقع و از دست رفتن فرصت طلایی درمان شود.
یوسفی با تقدیر از اقدام داروسازانی که از تحویل حجم بالای دارو بدون نسخه خودداری میکنند این رویکرد را نمونهای از تعهد حرفهای در نظام سلامت کشور دانست و تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر بر فرآیند تأمین و توزیع اطمینان حاصل کرده که داروهای مورد نیاز بیماران به صورت عادلانه و بهموقع در دسترس قرار گیرد.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی رسانههای مغرض با تکرار ادعاهای بیپایه تلاش در القای بحران دارویی و ایجاد ناامنی روانی در جامعه دارند شاخصهای پایش ذخایر دارویی حاکی از ثبات و پایداری در تأمین نیازهای درمانی جامعه است و همکاران داروساز با مسئولیتپذیری حرفهای در خط مقدم صیانت از سلامت مردم ایستادهاند.