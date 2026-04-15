کولیوند: ۷ هزار و ۱۴۴ مجروح جنگی به مراکز درمانی منتقل شدند

وی افزود: ۳۳۹ واحد از مراکز درمانی کشور از جمله داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در این جنگ آسیب دیده‌اند. ۳۲ دانشگاه و مرکز آموزشی و همچنین ۲۰ مرکز متعلق به هلال‌احمر از حملات دشمن آسیب دیدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حملات مستقیم به زیرساخت‌های حیاتی کشور، توضیح داد: ۱۵ مورد پل و زیرساخت‌های راه‌آهن و ۵ مخزن سوخت در حملات دشمن آسیب دیده‌اند، علاوه بر این برخی فرودگاه‌های کشور و هواپیماهای مسافربری نیز خسارت دیده‌اند.

کولیوند در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ناوگان امدادی کشور نیز دچار آسیب جدی شده، ادامه داد: ۴۹ دستگاه خودروی نجات، ۴۳ دستگاه آمبولانس و ۳ فروند بالگرد هلال‌احمر آسیب دیده‌اند.

وی با اشاره به موضوع مستندسازی خسارات و نقض حقوق بشردوستانه و قوانین بین‌المللی، گفت: تمامی خسارات و حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی و امدادی را مستند کرده‌ایم. این مستندات به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان ملل و نهادهای مرتبط حقوق بشری ارسال شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: رهبری همواره تاکید داشتند حتی اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، باید مستند و به مراجع مربوطه ارسال شود و مجموعه هلال‌احمر نیز این کار را انجام داد.

وی گفت: طی مکاتباتی که با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ داشتیم، او نیز این اقدامات را محکوم و همراهی خود را با هلال‌احمر ایران اعلام کرد. همچنین در نامه‌ای برای دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، او تأکید کرد که مستندات جمعیت هلال‌احمر مورد تأیید کمیته صلیب سرخ است.

کولیوند با اشاره به بازدید نماینده سازمان ملل از مناطق مسکونی آسیب‌دیده، اظهار کرد: گزارشی را به نماینده سازمان ملل ارائه کردیم. فیلم‌ها و تصاویر نجات مردم، به‌ویژه کودکان، در مناطق غیرنظامی‌ به ایشان نشان داده شد. او اعلام کرد که این موارد را پیگیری می‌کند و نامه‌های ما به‌عنوان سند مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

رئیس هلال‌احمر در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: سامانه ۴۰۳۰ را با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام برای افزایش تاب‌آوری مردم راه‌اندازی کردیم. در این سامانه بیش از ۱۶۰ هزار تماس پاسخ داده شد و ۷۸۰ هزار دقیقه مشاوره ارائه شد. بیش از ۲۰۱۰ متخصص نیز ساعت‌ها در خدمت مردم بودند.

وی با اشاره به داده‌های مرکز رصد هلال‌احمر، افزود: براساس داده‌های رصدی، بیشترین حملات ابتدا به تهران و سپس به استان‌های هرمزگان، اصفهان، بوشهر، آذربایجان غربی و خوزستان، فارس، مرکزی، سیستان و بلوچستان، البرز، قم، ایلام، همدان و دیگر استان‌ها وارد شد.

مقام ارشد جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: ۱۱۰ هزار نیروی واکنش سریع برای روزهای جنگی آماده بودند و علاوه بر آن با تقویت لجستیک و افزایش تعداد دستگاه‌های زنده‌یاب و سگ‌های آنست، فقط در تهران توانستیم ۹۶۰ نفر را زنده از زیر آوار بیرون بیاوریم. این آمار در سراسر کشور بیشتر است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه هلال‌احمر به موازات عملیات امدادی به آموزش عمومی نیز توجه ویژه داشته، اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ محتوای آموزشی برای مردم آماده و منتشر شد.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر ایران درخواست کمک رسمی از هیچ کشوری نکرده است، افزود: تنها مطالبه ما این بود که نهادهای بین‌المللی به وظایف قانونی خود عمل کنند؛ البته هر کشوری که تمایل به کمک داشت، ما تسهیلگری کردیم. وزارت خارجه و گمرک همکاری بسیار خوبی داشتند. دو محموله از روسیه شامل ۳۱۳ تن دارو وارد و بلافاصله به استان‌های نیازمند توزیع شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: از تاجیکستان، هند و چند کشور دیگر نیز محموله‌هایی دریافت کردیم و در مجموع ۲۳ کشور کمک‌های دارویی و زیستی ارسال کردند.

کولیوند در ادامه با اشاره به وضعیت آمادگی انبارها، خاطرنشان کرد: انبارهای هلال‌احمر به کمک دولت اکنون در وضعیت بسیار مناسب قرار دارد؛ اقلام غذایی به‌صورت مداوم بین استان‌ها توزیع می‌شود و اجازه ندادیم مردم یا نیروها با کمبود مواجه شوند.

وی با بیان اینکه داروخانه‌های هلال‌احمر ۲۴ ساعته فعال بوده‌اند، افزود: هیچ بیمار نیازمند داروی تخصصی، بدون دارو نماند و در مواردی برای بیماران خاص دارو تا درِب منزل ارسال شده است. ما در کنار خود مردم، خیرین، ورزشکاران و هنرمندان را نیز داشتیم که با حضور در کنار نیروها، حمایت تمام قد خود را اعلام می‌کردند. خیرین در روزهای جنگی درخشان ظاهر شدند و هلال احمر نیز با ارائه گزارش در مورد شیوه هزینه‌کرد کمک‌های آن‌ها، شفاف‌سازی کاملی انجام داد. کار دیگری که ما در هلال‌احمر انجام دادیم، اجرای پویش ملی ایران ما بود که با این پویش بستر و زمینه حضور افراد مشهور ممکن شد.

رئیس هلال احمر تصریح کرد: جمعیت به توصیه رئیس جمهوری در رابطه با استفاده از ظرفیت‌های محلات عمل کرد و با بهره‌گیری از توان مردم و خانه‌های هلال توانستیم در بسیاری از عرصه‌ها، کار را جلو ببریم و امروز با رشدی قابل توجه، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار داوطلب را در کنار خود می‌بینیم. این تمام ماجرا نیست و هلال احمر همواره به دنبال کارنامه و عملکرد بهتری است و با احصای نقاط ضعف و قدرت، به دنبال بهبود خدمات‌رسانی به مردم هستیم.