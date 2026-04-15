اهدای محموله ۵۸ تنی دارو از سوی چین به ایران

«زونگ پی وو» با بیان اینکه اسرائیل و آمریکا با حمله نظامی‌به ایران به شدت قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده‌اند، گفت: این حملات باعث تلفات و خسارات قابل توجهی به مراکزی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تجاری و سایر تاسیسات غیرنظامی‌شد که تاثیر جدی بر وضعیت بشردوستانه در داخل ایران داشته است.

وی با اشاره به بازدیدش از دانشگاه شهید بهشتی که هدف حملات آمریکایی ـ صهیونی قرار گرفته بود، افزود: ما با مردم ایران ابراز همدردی می‌کنیم و عمیقا به خانواده قربانیان تسلیت می‌گوییم.

زونگ پی وو در ادامه با اشاره به تصمیم دولت چین برای اهدای محموله دارویی ۵۸ تنی به مردم ایران در پی جنگ تحمیلی سوم، گفت: امیدواریم این محموله دارویی تا حدی برای برون‌رفت از مشکلات موجود کارساز باشد.

سفیر چین با بیان اینکه از ابتدای شروع این جنگ، دولت چین برای توقف آن تلاش کرده است، ادامه داد: رئیس‌جمهور چین بر دوستی دیرینه دو کشور ایران و چین تاکید دارد و مایل است دولتش برای ترویج صلح و ثبات منطقه نقش مثبت و سازنده‌ای ایفا کند.

وی ارائه کمک‌های بشردوستانه اضطراری چین به ایران را نماد دوستی عمیق دو کشور و نمونه پایبندی روشن چین به تعهدات بشردوستانه بین‌المللی دانست.

زونگ پی وو در ادامه تلاش جمعیت هلال‌احمر ایران در یاری‌رسانی به مردم را در جنگ تحمیلی سوم ستود و افزود: در مدت جنگ، جمعیت هلال‌احمر برای نجات زندگی مردم ایران و رهاندن آنان از بحران شبانه‌روز تلاش کرده است.

سفیر چین در تهران با تاکید بر اینکه دولت چین تا حد توان در ارائه کمک‌های بشردوستانه به ایران می‌کوشد، ابراز امیدواری کرد که مردم ایران بر مشکلات فعلی غلبه کنند و به زودی به زندگی عادی خود برگردند.